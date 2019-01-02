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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۲۹

تدوین کاربرگ ارزشیابی دانشگاه‏‌ها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور

تدوین کاربرگ ارزشیابی دانشگاه‏‌ها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور

اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، کاربرگ ارزشیابی دانشگاه‏‌ها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور را تدوین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، کاربرگ ارزشیابی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور را تهیه کرد.

در این کاربرگ به ویژگی های عمومی دانشگاه، ویژگی های آموزشی، ویژگی های پژوهشی، امکانات کتابخانه ای و رایانه ای، امکانات آزمایشگاهی و ویژگی های رفاهی و اداری مالی اشاره شده است.

همچنین عنوان شده، چنانچه متقاضی درخواست بررسی اعتبار دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور را دارد، مقتضی است کاربرگ مذکور را تکمیل و با ارایه مستندات لازم به کارشناس مربوطه مراجعه کند.

کد مطلب 4502210
زهرا سیفی

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