به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، کاربرگ ارزشیابی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور را تهیه کرد.

در این کاربرگ به ویژگی های عمومی دانشگاه، ویژگی های آموزشی، ویژگی های پژوهشی، امکانات کتابخانه ای و رایانه ای، امکانات آزمایشگاهی و ویژگی های رفاهی و اداری مالی اشاره شده است.

همچنین عنوان شده، چنانچه متقاضی درخواست بررسی اعتبار دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور را دارد، مقتضی است کاربرگ مذکور را تکمیل و با ارایه مستندات لازم به کارشناس مربوطه مراجعه کند.