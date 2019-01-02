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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶

وزیر کشور آلمان از تغییر قانون مهاجرت خبر داد

وزیر کشور آلمان از تغییر قانون مهاجرت خبر داد

وزیر کشور آلمان در گفتگویی از تغییر برخی مفاد قوانین مهاجرت در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، «هورست زیهوفر» وزیر کشور آلمان در گفتگو با مجله بیلد از تغییر برخی مفاد قوانین مهاجرت در این کشور خبر داد و افزود: در برخی از موارد نمی توان بنا به معذوریت های قانونی با مهاجران و پناهجویانی که دچار تخلف از قوانین داخلی شده اند، برخورد کرد. 

وزیر کشور آلمان در ادامه خاطر نشان کرد: اعمال پاره ای تغییرات در قوانین مهاجرت این امکان را فراهم می سازد که دولت با پناهجویان و مهاجران متخلف نه تنها برخورد قانونی داشته باشد که در حتی در صورت لزوم می تواند آنها را به کشور مبداء باز گرداند.

وی با اشاره به حمله تعدادی از پناهجویان عراقی و افغانستانی به شهروندان آلمان اظهار داشت: این تعداد از پناهجویان دستگیر شده اند که بزودی قانون برای آنها به اجرا در آورده می شود. 

گفتنی است شماری از سیاستمداران آلمان مخالف استراتژی صدراعظم این کشور مبنی بر «درهای باز» هستند.

کد مطلب 4502217
شقایق لامع زاده

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