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۱۴ دی ۱۳۹۷، ۲:۰۴

لیگ برتر فوتسال بانوان؛

دربی جنوبی‌ها در حساس ترین بازی هفته

دربی جنوبی‌ها در حساس ترین بازی هفته

در حساس ترین بازی دیدارهای هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان دو تیم ملی حفاری و پالایش نفت آبادان رو در روی هم قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان روز (جمعه) با برگزاری پنج دیدار پیگیری خواهد شد. در حساس ترین بازی هفته، دو تیم جنوبی ملی حفاری و پالایش نفت آبادان رو در روی هم قرار خواهند گرفت. ملی حفاری اهواز  تنها تیم بدون شکست رقابت‌ها تا پایان هفته بیستم است که با ۵۰ امتیاز صدر جدول رده بندی را در اختیار دارد. پالایش نفت آبادان نیز با مجموع ۳۰ امتیاز و قرار گیری در رده پنجم جدول رده بندی برای بهبود شرایطش کار سختی مقابل تیم ملی حفاری خواهد داشت.

تیم رده سومی دختران کویر مس کرمان نیز این هفته مقابل پویندگان صنعت فجر شیراز قرار خواهد گرفت. نماینده شیراز با مجموع ۲۹ امتیاز در مکان ششم جدول رده بندی قرار دارد  و این هفته برای کسب سه امتیاز و پیروز یکار سختی مقابل دختران کویر دارد.

برنامه دیدارهای کامل هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان؛

* دختران کویر کرمان – پویندگان فجر
* مس رفسنجان – دریژ نو فرخ شهر
* شهرداری رشت – استقلال ساری
* هیات فوتبال خراسان رضوی – پارس آرا شیراز
* پالایش نفت آبادان  - ملی حفاری ایران

* جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان تا پایان هفته بیستم؛
۱- شرکت ملی حفاری ایران - ۵۰ امتیاز
۲- نامی نو اصفهان -۴۸ امتیاز
۳- دختران کویر مس کرمان -۳۵ امتیاز
۴- مس رفسنجان -۳۱ امتیاز
۵- پالایش نفت آبادان ۳۰ امتیاز
۶- پویندگان صنعت فجر شیراز-۲۹ امتیاز
۷- شهرداری رشت-۲۲ امتیاز
۸- پارس آرای شیراز-۱۶ امتیاز
۹- دریژنو فرخشهر -۱۲ امتیاز
۱۰- هیات فوتبال خراسان رضوی- ۹ امتیاز
۱۱- استقلال ساری-۴ امتیاز

کد مطلب 4502227
ساناز سلیمان آبادی

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