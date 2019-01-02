اجرای طرح های جدید افزایش سرانه مطالعه در مسیر پایتختی کتاب ایران

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارگذاری کتاب های صوتی در حوزه حقوق شهروندی در سایت قزوین کتاب از جمله طرح های در دست اقدام سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در مسیر انتخاب شدن قزوین بعنوان پایتختی کتاب ایران است.

وی افزود: در این طرح بیست و دو جلد از مهمترین کتاب های آموزش حقوق شهروندی تبدیل به فایل صوتی خواهند شد و در فضاهای عمومی شهری، ناوگان حمل و نقل عمومی و همچنین فضاهای مجازی و سایت دبیرخانه پایتخت کتاب ایران بارگذاری شده و مورد استفاده شهروندان خواهد گرفت.

درافشانی اضافه کرد:در راستای این طرح تاکنون کتاب هایی نظیر آموزش سواد رسانه ای، خلاقیت شهروندی، نوعروس«بانو شهیده رقیه رضایی»، زباله زباله، بازیافت برای کودکان، رانندگی در شهر من، آداب آپارتمان نشینی در اسلام، قدم به قدم تا آموزش شهروندی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، در قاب همسایه، اخلاق همسایه داری و آپارتمان نشینی، حسن رادیو، رسانه من، مفاخر شهر من قزوین و... تبدیل به فایل صوتی شده اند

وی خاطرنشان کرد:طرح بارگذاری فایل صوتی کتاب در سایت کتاب قزوین به منظور آموزش حقوق شهروندی و تسهیل مطالعه توسط دبیرخانه پایتخت کتاب ایران در قزوین با همکاری شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در دست اقدام است.

این مسئول افزود:همچنین بنا بر ضرورت اطلاع رسانی اقدامات حوزه کتاب سایت www.qazvinketab.ir راه اندازی شده است در این سایت همه فعالیت های حوزه کتاب و کتابخوانی در دبیرخانه پایتختی کتاب ایران و یا سایر اقدامات انجام شده توسط انجمن ها و فعالین عرصه کتاب و کتابخوانی به علاقه‌مندان این حوزه اطلاع رسانی می شود.

وی از افرادی که تمایل به فعالیت در حوزه کتاب و کتابخوانی دارند به همکاری با دبیرخانه دوره ای پایتخت کتاب ایران دعوت کرد، علاقمندان می توانند جهت دریافت فرم همکاری به سایت دبیرخانه مراجعه کنند.

درافشانی گفت:بر اساس طرح های پیشنهادی در دبیرخانه پایتخت کتاب ایران در قزوین طرحی تحت عنوان «سفیر کتاب» با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری اجرایی می‌شود.

وی اظهار کرد:در این طرح افراد آموزش دیده در خصوص مهارت های کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان در جمع های گروهی و مناسبت هایی که در مدارس تحت پوشش طرح برگزار می‌شود حضور یافته و به قصه خوانی برای کودکان و نوجوانان می پردازند.

درافشانی در پایان گفت:در حال حاضر دوره های آموزشی تربیت سفیر کتاب در حال برگزاری است و شرایطی را با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین شهرداری قزوین فراهم کرده ایم تا در مدارس مقطع ابتدایی و پیش دبستانی هایی که در پروژه همیار کتاب میزبان دبیرخانه بوده اند سفیران کتاب به کتابخوانی بپردازند.