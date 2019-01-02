۲۲۷۲ مبلغ و مبلغه در سامانه سجام گیلان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمال یاری چهارشنبه در جلسه توجیهی و آموزشی «اطلس تبلیغی سامانه سجام» که برای روسای ادارات و کاربران ادارات تابعه تبلیغات اسلامی گیلان برگزار شد، اظهار کرد: سامانه سجام باهدف ساماندهی و تسهیل در اعزام و استقرار مبلغان راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه حوزه فرهنگ همواره مورد تأکید امام (ره) و مقام معظم رهبری بوده است، افزود: امروز همه کشورهای بزرگ دنیا برای رسیدن به اقتدار نیازمند تقویت حوزه فرهنگی خود هستند.

حجت الاسلام یاری در ادامه با اشاره به اینکه اطلاعات مناطق تبلیغی گیلان باید در سامانه سجام ثبت شود، گفت: تمام خدمات تبلیغی تبلیغات اسلامی گیلان اعم از اعزام، استقرار، صدور گواهی و سابقه تبلیغ از طریق سامانه سجام انجام می‌شود لذا همه مبلغان باید ضمن ثبت‌نام در این سامانه، گزارش عملکرد تبلیغی خود را از طریق این سامانه ثبت کنند زیرا این امر در اعزام، استقرار و گزارش دهی بسیار مؤثر است.

وی با بیان اینکه به‌منظور استفاده بهینه از فرصت‌های به‌دست‌آمده و بهسازی کیفی روش‌های تبلیغ، لازم است گام‌های اساسی در جهت افزایش سطح آگاهی و توانمندی مبلغان به‌صورت عملی برداشته شود. از سوی دیگر باتوجه به پراکندگی محل تبلیغ روحانیون از روش آموزش غیرحضوری استفاده‌ شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان توانمندسازی مبلغان را امری ضروری عنوان و بیان کرد: متنوع بودن موضوعات در عصر ارتباطات، تنوع‌بخشی روش‌های تبلیغ برای جذب بیشتر و زودتر مخاطبان یکی از اهداف مهم و کلیدی برای اجرای کارگاه‌های آموزشی است.

وی بر ضرورت تقویت مهارت‌های تبلیغی از سوی مبلغان تأکید کرد و ادامه داد: آشنایی مبلغان با شیوه‌های نوین تبلیغی می‌تواند مسیر موفقیت را برای یک مبلغ هموار کند.

یاری تأکید کرد: حضور مستمر و اثرگذار مبلغان دینی در روستاها و مناطق محروم عامل مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است که سبب تقویت باروهای دینی و اعتقادی مردم به‌ویژه نسل جوان در این مناطق می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان ایجاد انحراف فکری و اعتقادی میان نسل نوجوان و جوان را یکی از توطئه‌های جدید دشمنان علیه نظام دانست و گفت: اگر مبلغان به علوم روز به ویژه فضای مجازی آشنایی نداشته باشند قادر به برقراری ارتباط با جوانان و نوجوانان نبوده و بدون شک سبب دوری این نسل از فضای مذهبی و گرفتار شدن در فضای غربی و انحراف و ابتذال آنها می شود.

وی خواستار حضور فعال مبلغان و روحانیون مستقر در برنامه‌های آموزشی شد و تصریح کرد: اجرای باکیفیت این دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مهم‌ترین اولویت است.