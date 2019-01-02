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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۴۰

نماینده ولی فقیه در استان کردستان:

قدرت و اقتدار نظام اسلامی در ایستادگی مردم در صحنه است

قدرت و اقتدار نظام اسلامی در ایستادگی مردم در صحنه است

سنندج- نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه مردم حافظان و پشتیبانان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، گفت: قدرت و اقتدار نظام اسلامی در ایستادگی مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر, آیت‌الله سید محمد حسینی شاهرودی صبح امروز در نشست مسئولان هیئات مذهبی استان کردستان که به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی و تجدید میثاق با ولایت فقیه برگزار شد، اظهارداشت: قدرت و اقتدار نظام در ایستادگی مردم است و دشمن‌شناسی و بصیرت مردم به ویژه جوانان دشمن را ناامید و نقشه‌های شوم آنان را نقش بر آب کرده است.

وی با اشاره به تدبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی افزود: شجاع بودن و نترسیدن از دشمن رمز موفقیت ایران اسلامی است و مردم ما همواره نترس و شجاعانه در برابر دشمنان ایستاده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: با این همه دشمنی و اینکه با جنگ، تحریم و تهدید می‌خواستند ارزش‌های انقلاب را کمرنگ و یا از بین ببرند ولی به لطف خدا این هدیه الهی حفظ شد و مردم ما زیربار توطئه‌های دشمنان نرفته و نخواهند رفت.

ایت الله حسینی شاهرودی عزت و اقتدار نظام و امنیت پایدار را مدیون خون پاک شهدا رهبری و امام راحل(ره) دانست و استمرار آن را حاصل نیز حاصل تیزهوشی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و حضور با بصیرت مردم و هیئات مذهبی برشمرد.

وی از روحانیون  مداحان و مبلغین دینی در هیئات مذهبی خواست با بصیرت‌افزایی و نهضت روشنگری خدمات چهل ساله انقلاب اسلامی را در موضوعات مختلف بیان کنند چراکه چهل سال مقابله با قدرت‌های جهانی کم نیست.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان یاداور شد: خوشبختانه ما در حوزه‌های مختلف تربیت انسانی، ارتقای سطح فکری، سیاسی، نظامی، دینی و فرهنگی شاهد رشد جهانی هستیم واین از دستاوردهای همین انقلاب است.

آیت الله حسینی شاهرودی همچنین به حضور پرشور مردمی در مراسم نهم دیماه امسال اشاره کرد و بیان کرد: حضور مردم در این روز حماسی به دشمن ثابت کرد که مردم به آرمان‌های امام و رهبری وفادارند و همواره پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

گفتنی است در پایان این مراسم که با حضور ۴۰ نفر از مسئولان هیئات مذهبی و خادمان و فجرآفرینان عاشورای حسینی بر گزار شد، با اهدای لوح تقدیر و جوایزی از اعضای هیئات مذهبی کردستان تقدیر شد.

کد مطلب 4502238

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