نشست هم اندیشی مسئولین محیط زیست منطقۀ ۳ کشور در چابهار برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان بلوچستان، وحید پورمردان مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در این نشست ضمن خیر مقدم به مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت سازمان محیط زیست و مسئولین مدیریت عملکرد ادارات کل حفاظت محیط زیست منطقه3 کشور گزارشی از پتانسیل های مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، اقدامات اجرایی، برنامه های عملیاتی حفاظت محیط زیست، مسائل و مشکلات زیست محیطی موجود در زمینه طرح های اجرایی و مسائل و مشکلات پیش رو در محیط زیست استان سیستان و بلوچستان ارائه کرد.

در ادامه وهاب زاده مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پتانسیل های زیست محیطی سیستان و بلوچستان و قرارگیری بخشی از این استان در مجاورت آب های آزاد و ظرفیت های ویژه اقتصادی و صنعتی آن گفت: امروزه یکی از بزرگترین معضلات زیست محیطی کشور پدیده خشکسالی و در پی آن طوفان های گردو غبار در کشور است.

وی افزود: به منظور مهار طوفان های گرد و غبار که هیچ مرز سیاسی نمی شناسد باید اقدامات موثری انجام شود و در منطقه ۳ کشور که شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و یزد است برای ساماندهی و برون رفت از پدیده گرد و غبار که تحت تاثیر کانون های تولید گرد و غبار هستند راهکارهای علمی ارائه و بررسی و به صورت پایلوت در یکی از مناطق اجرا شود.

مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت سازمان محیط زیست در ادامه اظهار داشت: تعامل و همسویی درون سازمانی و برون سازمانی منجر به پیشرفت فعالیت های سازمان می شود و همکاری مدیران کل حفاظت محیط زیست استان ها با مسئولین بازرسی استان و سازمان می تواند نقش به سزایی در کاهش تخلفات داشته باشد.

وی همچنین افزود: بازرسین باید به روز و آگاه به مسائل و معضلات سازمان خود بوده و توانا به شناسایی گلوگاه های آسیب پذیر در حوزه فعالیت خود بوده و در این رابطه اطلاعات کافی داشته باشند تا بتوانند بر اساس واقعیت ها و اطلاعات درست تصمیم گیری کنند.

در پایان رؤسای ادارات بازرسی استان های حاضر در این نشست گزارشی از فعالیت های انجام شده در حوزه خود ارائه کردند.