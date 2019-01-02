به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی اعضای ایرانی کمیته های فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) اعلام شد. بر این اساس و با توجه به اعلام رسمی فیده، مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج انتخاب شد. پهلوان زاده پیش از این نیز به عنوان خزانه دار فدراسیون شطرنج آسیا انتخاب شده بود و هم اکنون نیز این سمت را در اختیار دارد.

دومین عضو ایرانی فدراسیون جهانی شطرنج، شهره بیات دبیر سابق فدراسیون شطرنج است. بر اساس اعلام فیده بیات به عنوان عضو ارشد کمیته داوران فدراسیون جهانی انتخاب و معرفی شده است.

شادی پریدر نایب رئیس فدراسیون شطرنج نیز از سوی فیده به عنوان عضو ارشد کمیته بانوان معرفی شد. همچنین مصطفی هاشمی طبا رئیس دانشگاه علمی و کاربردی شطرنج نیز به عنوان عضو کمیته آموزش معرفی گردید.

در هر کمیته رئیس، دبیر و اعضای ارشد حق رای دارند.

پیش از این نیز فیده محمدجعفر کامبوزیا را به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج انتخاب کرده بود.

بدین ترتیب با احکام جدید فدراسیون جهانی شطرنج، تعداد ایرانی ها دارای کرسی بین المللی در فیده به عدد ۵ رسید. این اتفاق موجب گردید در میان تمام فدراسیون های ورزشی کشورمان، فدراسیون شطرنج صاحب بیشترین کرسی جهانی شود.