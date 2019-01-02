مراسم یادبود آیت الله شاهرودی در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری پیش ازظهر چهارشنبه در مراسم یادبود آیت الله شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساری با عنوان اینکه وی در دوران نوجوانی با تیزهوشی و چابکی از محضر علمای بزرگ نظیر آیت الله محمدباقر صدر بهره گرفته است افزود: آیت الله شاهرودی جزوه بحث ولایت فقیه حضرت امام راحل را به شهید صدر منتقل کرده اند.

وی با بیان اینکه ولایت فقیه همان ولایت رسول الله (ص) است تصریح کرد: انسان در شرایط مختلف حالات مختلفی دارد و حضرت آیت الله شاهرودی در عرصه های مختلف از جمله دوران دفاع مقدس خدمات شایانی ارائه کرده است.

وی افزود: ایشان در سال ۷۳ و در ۴۵ سالگی به عضویت فقهای شورای نگهبان درآمد و ظهور و بلوغ وی در تدریس و مباحث علمی بوده است و عضویت وی در جامعه مدرسین قم و مجلس خبرگان رهبری از دیگر خدمات بوده است.

آیت الله معلمی با عنوان اینکه جریانی در تلاش برای رسیدن به شورای رهبری بودند اما حضرت آیت الله شاهرودی دست رد به این جریان زدند گفت: وی تبعیت از رهبری را همواره سرلوحه کار قرار داده است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری رحلت آیت الله شاهرودی را به محضر مقام معظم رهبری و ملت ایران تسلیت گفت.