اطلس امنیت غذایی ایلام تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید اخوان صبح چهارشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان ایلام با تقدیر از حضور استاندار در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تصریح کرد: کرد: هر جا که استاندار در این کارگروه حضور داشت باعث احساس اهمیت بالای این کارگروه در استان خواهد شد و می توان با نیروی بهتری نسبت به پیشبرد سیاست های سلامت و امنیت غذایی عمل کرد.

وی همچنین اعلام آمادگی کرد در بحث مطالعات سلامت روانی و تدوین اطلس امنیت غذایی استان همکاری لازم صورت گیرد.

اخوان تأکید کرد: ما قبل از این که مراکز درمانی و بیمارستانی را گسترش دهیم می توانیم با برنامه ریزی و فرهنگ سازی تلاش کنیم که مردم از سلامت بهتری در جامعه برخوردار شوند.

وی گفت: وزارت بهداشت نمی تواند به تنهایی در بحث افزایش سلامت جامعه موفق باشد و تلاش کردیم در همکاری با استانداری ها نسبت به افزایش سطح سلامت جامعه اقدام کنیم.