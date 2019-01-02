تیزر تلویزیونی «فیلم لگو ۲» منتشر شد/ عملیات ابرقهرمانان لگویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موویوب، در آستانه آغاز سال نوی میلادی تیزر جدیدی از انیمیشن «فیلم لگو ۲: بخش دوم» به ایستگاههای تلویزیونی راه یافت. این تیزر که در فضای مجازی نیز پخش شده حاوی اطلاعات جدیدی از این پروژه برادران وارنر است.
هم اکنون حدود پنج سال از آخرین باری که قسمت نخست «لگو» پخش شد میگذرد؛ زمانی که سرزمین بریگزبرک در انتهای فیلم به صلح و صفا رسیده بود. حال گویا بعد از گذشت این سالها اوضاع به کلی متفاوت شده و شهر با یک تهدید جدید یعنی مهاجمان فضایی Duplo رو به رو است. آنها در حال از بین بردن همه چیز هستند و هارمونی جهان لگویی را به هم زدهاند پس اِمت کارگر ساختمانی سادهای که قهرمان قسمت قبل شد باز برای نجات جان دوستانش دست به کار میشود، اما او به تنهایی نمیتواند کاری از پیش ببرد و اینجاست که تیزر آشکار میکند باز هم گروهی از ستارگان «لیگ عدالت» برای کمک به او همراه میشوند. سوپرمن، بتمن، آکوامن، واندروومن یا همان زن شگفتانگیز، فلش و گرین لانترن ابرقهرمانانی هستند که به کمک شهر لگویی میشتابند و وارد کهکشانی عجیب و ناشناخته میشوند؛ جایی که همه چیز موزیکال است و شجاعت، خلاقیت و مهارتهای ساخت و ساز آنان به بوته آزمایش گذاشته میشود.
همچنین از این تیزر میتوان دریافت که در فیلم «لگو ۲: بخش دوم» گل گدوت صداپیشگی واندروومن را برعهده دارد و جیسون موموآ ستاره این روزهای سینما به جای آکوامن سخن میگوید. جوناه هیل صداپیشه گرین لنترن است و این یعنی باز هم میتوان برای سوپرمن انتظار صدای چانینگ تاتوم را داشت. ویل آرنت هم به جای بتمن لب خواهد زد؛ شخصیتی که در قسمت قبل نقش زیادی نداشت اما یک اسپینآف موفق به نام « فیلم لگو بتمن »(۲۰۱۷) را رهبری کرد.
«فیلم لگو»، قسمت اول این مجموعه در سال ۲۰۱۴ به کارگردانی فیل لرد و کرستوفر میلر ساخته و اکران شد و به دلیل سبک متفاوت، ظاهر خندهدار و صداپیشگان فوقالعاده آن به شدت مورد توجه قرار گرفت. «فیلم لگو» در مجموع نزدیک به ۴۷۰ میلیون دلار فروخت و جایزه بفتای بهترین انیمیشن آن سال را نیز از آن خود کرد.
«فیلم لگو ۲: بخش دوم»، هشت فوریه ۲۰۱۹ (۱۹ بهمن) روی پردههای سینما خواهد رفت.
نظر شما