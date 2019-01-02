مربی تیم ملی: رشد تکنیکی وزنه برداری بانوان قابل توجه است

به گزارش خبرگزاری مهر ، مریم امراله سرمربی تیم ملی وزنه برداری بانوان گفت: در مسابقات سال گذشته که در شهر مقدس مشهد برگزار شد، به غیر از تعداد اندکی از شرکت کنندگان، سایرین در موضوعات فنی دارای نواقصی بودند.



وی ادامه داد: در آن رقابت ها، بیشتر شرکت کنندگان، حرکات یکضرب و دوضرب را سرپا می گرفتند که دلالت بر عدم دانستن اصول و مبانی تکنیکی وزنه برداری بود؛ اما اکنون در نقطه ای قرار گرفته ایم که در مسابقات سنندج، می توانستیم رشد چشمگیری را در این زمینه ببینیم.



مربی تیم ملی بانوان اظهار داشت: در المپیاد استعدادیابی که در سنندج برگزار شد، اکثریت شرکت کنندگان، از نظر تکنیکی آموزش دیده بودند. البته، هنوز رکوردها و وزنه ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد؛ اما رشد تکنیکی بانوان در سراسر کشور، قابل توجه است که دلالت بر یک جنبش و حرکت بزرگ سراسری دارد.



امراله خاطر نشان ساخت: یقینا برگزاری اردوهای مستمر به رشد و ارتقای سطح کیفی ملی پوشان تاثیر ویژه ای می گذارد؛ اما باید اذعان داشت که رشد نفرات حاضر در اردو فراتر از پیش بینی و تصور ما بود که نشان می دهد وزنه برداری کشور در حوزه بانوان، از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است که در حال شکوفا شدن و به نتیجه رسیدن است.



وی عنوان کرد: برگزاری اردوهای مستمر و متمرکز که در دستور کار تیم های ملی بانوان در رده های مختلف سنی قرار گرفته، موجب جهشی در حوزه قهرمانی می شود که منجر به یک انگیزه عمومی و همگانی می شود. وزنه برداری بانوان در مسیری قرار گرفته که در آینده اتفاقات بزرگی را رقم خواهد زد.