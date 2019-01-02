مشکلات با امیدآفرینی قابل رفع است/ ایجاد ۳ پروژه بومگردی

به گزارش خبرنگار مهر محمد آزاد پیش ازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در سالن اجتماعات فرمانداری رامسر با بیان اینکه بزرگترین کارکرد و کار ویژه یک مدیر به همراه مجموعه کارکنان خدمت شبانه روزی به مردم است گفت: مردم همیشه در کنار نظام و مسئولان حضور دارند و برای حفظ نظام از هیچ کوششی دریغ نکردند و بزرگترین وظیفه ما خدمت به مردم است که باید در این راه اقدامات خوب و موثری داشته باشیم.

وی افزود: یکی از موضوعاتی مورد تاکید مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید توجه به اقتصاد مقاومتی بوده که دولت در این مسیر ستادی در سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل داده است.

فرماندار رامسر با انتقاد از عدم حضور برخی روسای ادارت در جلسه اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: عدم حضور مدیران شهرستانی در جلسه به مدیران کل در استان گزارش داده می شود.

محمد آزاد خاطر نشان کرد: در رویکرد استاندار مازندران برای توسعه استان به صورت اجرایی و عملیاتی تاکید کردند برنامه ۱۰۰ روزه اجرا شود که تحرک خاصی ایجاد کرد تا طرح ها و پروژه ها ایجاد و مورد بهره برداری قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: دستگاه ها برنامه ریزی مدون و مناسب در ادامه سیاستها و تاکیدات استاندار مازندران داشته باشند تا اثر بخش تر از گذشته رو به جلو حرکت کنیم

نماینده عالی دولت در شهرستان رامسر با اشاره به اینکه اعتماد مردم به مسئولین با کار شبانه روزی و حل مشکلات محقق میشود گفت: امید آفرینی بین مردم و رفع دغدغه ها در حوزه اقتصادی و اشتغال در دستور کار مدیران قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها با برنامه ریزی بصورت شبانه روزی در حوزه اقتصاد مقاومتی با تسهیل گری و روان سازی با حفظ قانون در دستور کار خود قرار دهند افزود: مدیران با تلاش شبانه روزی بصورت عملیاتی در رفع مشکلات مردم و توسعه در همه زمینه ها کوشا باشند.

ایجاد سه پروژه بومگردی

حسین متاجی رئیس اداره گردشگری و میراث فرهنگی شهرستان رامسر در این جلسه گفت: پروژه های شاخصی در رامسر که به عنوان مقصد گردشگری است داریم و برای تکمیل پروژه پارک جنگلی دالخانی تخصیص اعتبارات انجام نشده است.

وی افزود: در بخش اقامتگاه های بوم گردی ۳ پروژه در حال انجام است که با مشکل تامین چوب مناسب روبرو هستیم.

متاجی اظهار کرد: در راستای ایجاد مراکز تفریحی چهار پروژه اجرایی شد و برند سازی صنایع دستی چادر شب بافی انجام شد و ده میلیون تومان اعتبار جهت توسعه چادر شب بافی اختصاص و دو دستگاه چادر شب بافی به کارگاه های آموزشی اختصاص یافت.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت سعید فیلی در این جلسه گفت: معادن و تجارت الکترونیک جزو طرح های اقتصاد مقاومتی بوده و سه معدن در شهرستان وجود دارد که سرمایه گذار مجوز آن را گرفته و هر سال قرار داد را تمدید می کند اما فعالیتی ندارند.

اعتبارات فرهنگی تخصیص نیافت

مسلم نیکفرجام رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر در این جلسه گفت: فرهنگ سازی در حوزه اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد ولی اعتبارات فرهنگی در سال جاری به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر تخصیص پیدا نکرده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان رامسر در این جلسه گفت: بر اساس سر فصل های تعریف شده اقتصاد مقاومتی تولیدات گل خانه ای برای دو نفر مصوب شد و احداث کارگاه بسته بندی گیاهان دارویی در مرحله نهایی شدن قرار دارد.

فرزاد نوائیان تصریح کرد: در بخش کشاورزی دانش بنیان مبارزه بیولوژیک و اصلاح دام عملیاتی شد و توسعه مرغ تخمگذار را از ۳۰ هزار به ۶۰ هزار رساندیم که سالیانه ۷۰۰ تن تخم مرغ تولید می کند.