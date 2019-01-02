لغو اعزام تیم جوانان سه به سه بانوان به مسابقات جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، کسب سهمیه تیم بسکتبال جوانان سه نفره بانوان برای مسابقات جهانی ۲۰۱۹ بر اساس رنکینگ فدراسیون جهانی انجام شده است. این رقابت ها خردادماه سال آینده برگزار می شود.

تیم بسکتبال جوانان سه نفره بانوان سال گذشته برای نخستین بار در رقابت های جهانی شرکت کرد و حضور در مسابقات چین می توانست به عنوان دومین تجربه جهانی برای این تیم ثبت شود با این حال فدراسیون بسکتبال این اعزام را منتفی کرده است.

فدراسیون بسکتبال با لحاظ کردن محدودیت های مالی، اعزام جهانی تیم های ملی و زیر ۲۳ سال سه نفره بانوان و اینکه می توان از ترکیب تیم جوانان هم در ترکیب این تیم ها به خصوص تیم زیر ۲۳ سال استفاده کرد، این اعزام را منتفی کرده است.

فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را تائید کرد.