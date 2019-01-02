خراسان جنوبی میزبان همایش بین المللی لوت/آغاز فراخوان مقالات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مجیدی صبح چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: همایش بینالمللی گردشگری بیابان لوت فرصتی بی نظیر برای معرفی شرق ایران و نقش این اثر ثبت شده در توسعه خراسانجنوبی است.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: ارتقاء موقعیت گردشگری خراسانجنوبی در سطح ملی و بینالمللی، افزایش سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی استان و هم افزایی بین بخش اقتصادی و اداری دخیل در گردشگری استان از جمله راهبردها و اهداف این همایش است.
مجیدی ادامه داد: گردشگری پایدار و توسعه جوامع محلی، جاذبههای بیابان لوت از قلم دوربین، گردشگری ورزشی و بیابان لوت، گروههای اجتماعی خلاق و بیابان لوت، بازارهای هدف گردشگری و بیابان لوت و برندسازی گردشگری بیابان لوت نیز از محورهای همایش است.
وی با اشاره به اینکه همایش بینالمللی گردشگری بیابان لوت یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ماه سال آینده برگزار میشود، افزود: تاریخ شروع دریافت مقاله برای همایش از یکم دی ماه آغاز شده و تا ۲۳ اسفندماه ادامه خواهد داشت.
دبیر همایش بین المللی گردشگری بیابان لوت گفت: برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی و گردشگری، برگزاری تور یک روزه به بیابان لوت ویژه تورگردانان و خبرنگاران و برگزاری نمایشگاه عکس کویر نیز از برنامههای جانبی این همایش است.
مجیدی با اشاره به ضرورت حضور فعال رسانهها در زمینه معرفی جاذبههای گردشگری بیابان لوت و برنامه ریزی جدی برای آموزش خبرنگار تخصصی حوزه گردشگری اظهارکرد: در جشنواره مطبوعات سال آینده جایزه ویژه بیابان لوت را خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه خبرنگار تخصصی در حوزه گردشگری نداریم، ادامه داد: با توجه به ثبت جهانی بیابان لوت ما فرزندان کویر وظیفه مضاعفی در حراست از این میراث جهانی و نگهداری آن برای نسل آینده و توسعه اقتصاد جوامع محلی از این طریق داریم.
دبیر همایش بینالمللی گردشگری بیابان لوت یادآور شد: هر کجا هماندیشی، همزبانی، همگرایی و هم افزایی وجود داشته باشد به موفقیت میرسیم.
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