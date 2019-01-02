به گزارش خبرنگار مهر، مجموع اعتبارات هزینهای در ۶۵ شرکت زیانده دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۹۸، رقمی معادل ۲۹.۵۰۴ میلیارد ریال بوده و ۱۴۰.۶۲۸ میلیارد ریال نیز برای اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در نظر گرفته شده است.
در بخش اعتبارات هزینهای، سازمان صدا و سیما بیشترین حمایت را به خود اختصاص داده است؛ به گونهای که سهم این سازمان از کل اعتبارات هزینههای تعیین شده، یک هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که معادل ۶۲ درصد از کل اعتبارات است؛ ضمن اینکه هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان نیز سهم ۶۴ شرکت دیگر بوده است.
شرکت سهامی راه آهن با فاصله ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در رتبه دوم دریافت کنندگان اعتبارات هزینه ای قرار گرفته است.
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