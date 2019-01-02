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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۵

مهر از بودجه ۹۸ گزارش می‌دهد؛

حمایت ۳ هزار میلیارد تومانی دولت از شرکت‌های زیانده

حمایت ۳ هزار میلیارد تومانی دولت از شرکت‌های زیانده

بر اساس آنچه که دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور تدارک دیده، برای حمایت از شرکت‌های زیانده، حدود سه هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که در بالاترین سهم، نام صدا و سیما قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموع اعتبارات هزینه‌ای در ۶۵ شرکت زیانده دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۹۸، رقمی معادل ۲۹.۵۰۴ میلیارد ریال بوده و ۱۴۰.۶۲۸ میلیارد ریال نیز برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است.

در بخش اعتبارات هزینه‌ای، سازمان صدا و سیما بیشترین حمایت را به خود اختصاص داده است؛ به گونه‌ای که سهم این سازمان از کل اعتبارات هزینه‌های تعیین شده، یک هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که معادل ۶۲ درصد از کل اعتبارات است؛ ضمن اینکه هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان نیز سهم ۶۴ شرکت دیگر بوده است.

شرکت سهامی راه آهن با فاصله ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در رتبه دوم دریافت کنندگان اعتبارات هزینه ای قرار گرفته است.

کد مطلب 4502329
سمیه رسولی

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