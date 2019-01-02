به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما بر بسته های اینترنت نظارت داریم و امروز ۰.۳ درصد هزینه اینترنت در سبد خانوار افزایش یافته است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ما در بسته های اینترنتی کم فروشی نداریم، گفت: تاکنون اینترنت، ۲.۱ درصد هزینه خانوار را به خود اختصاص می داده است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ما برای کاهش هزینه فرکانس برای اپراتورها است.

آذری جهرمی با بیان اینکه از جلسه پیام رسان‌های داخلی که با یکدیگر داشتند گزارشی به من داده نشده است، گفت: توسعه پیام رسان‌های داخلی لازمه رشد کشور است.

وزیر ارتباطات گفت: موضوع مورد بحث پیام رسان‌های داخلی به هیچ عنوان کمبود پهنای باند و سرور نیست هرچند بهتر است درباره موانع از خودشان سوال کنید.

وی درباره شبکه ملی اطلاعات افزود: با شبکه ملی اطلاعات به دنبال سهم خواهی ایران در فضای مجازی دنیا هستیم و همان طور که در معادلات بین المللی جمهوری اسلامی ایران در فضای حقیقی نقش پررنگی دارد در فضای مجازی هم حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

آذری جهرمی گفت: برخی‌ها در عبارات خودشان به دنبال فیلتر شدن یک شبکه اجتماعی خاص هستند و از همین رو کلمه شبکه ملی اطلاعات را می‌آورند و می‌گویند، چون شبکه ملی اطلاعات راه نیفتاده پس فلان نرم افزار کاربردی پرطرفدار شده است، اما فراموش نکنید وظیفه ما توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: لایه محتوا و خدمات متولیان دیگری هم دارد که خودشان مسئول هستند و جالب است امروز همان‌ها بزرگ‌ترین مانع در توسعه خدمات هستند، بحث بر این بود زیرساخت باکیفیت‌تر باعث کیفیت محصول داخلی هم می‌شود، اما شبکه ملی اطلاعات فقط شبکه وزارت اطلاعات نیست بلکه طرح ملی و برای همه کشور است.

آذری جهرمی گفت: قیمت خدمات ما نسبت به همه جای دنیا متمایز است و در لایه امنیت هم قبلا مفصل صحبت کرده ام و کارمان را ادامه می‌دهیم و باید ممارست داشته باشیم و ادبیاتی را که دشمن درباره شبکه ملی اطلاعات به کار می‌برد حداقل ما به کار نبریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه باید پیام رسان ها از حالت دوقطبی خارج شوند، گفت: مشکل آنها به هیچ عنوان بحث پهنای باند و سرور نیست و موارد دیگری پیش روی آنهاست.