تفاهم نامه همکاری میان پژوهشکده حج و دانشکده علوم اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری های علمی و پژوهشی میان پژوهشکده حج وزیارت و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با هدف ایجاد و گسترش هم فکری و همکاری های علمی و پژوهشی دوجانبه و ارتقاء سطح تعاملات علمی، خدمات مشاوره ای و بهره گیری بهینه از امکانات موجود درجهت اهداف مشترک، امروز در مراسمی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی امضا شد.

دراین مراسم که حجت الاسلام سید جواد مظلومی معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری و دکترعباس قنبری باغستان مسئول اموربین الملل دانشکده علوم اجتماعی نیز شرکت داشتند دکترسید مهدی اعتمادی فر رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دکترضیایی رئیس پژوهشکده حج وزیارت تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی میان دو طرف را در تهران امضا کردند.

در این تفاهم نامه با اشاره به زمینه های همکاری میان پژوهشکده حج وزیارت و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، برلزوم معرفی اولویت های پژوهشی به یکدیگر در موضوعات مرتبط با فعالیت این دو مرکز و همکاری درانجام مشترک آنها ومشارکت در تامین محتوای نشریات علمی پژوهشی، ترویجی و تبلیغی تاکید شده است.

همچنین مقررشد دوطرف همکاری و مشارکت درتالیف و ترجمه متون و منابع مورد نیاز و انتشارآن درسطح داخلی و بین المللی وبهره مندی متقابل در زمینه تبادل اطلاعات علمی – پژوهشی داشته باشند.

همکاری دربرگزاری نشست های علمی تخصصی، سمینارها وکرسی های علمی، همکاری دربرگزاری گردهمایی های علمی داخلی و بین المللی، انجام داوری، ارزیابی ونظارت بر طرح های پژوهشی، بررسی نتایج عناوین ومحتوای پژوهش ها وهمکاری و تبادل تجربیات در زمینه توسعه دانش های اینترنتی و دیجیتالی مورد نیاز دو مرکز از دیگر محورهای این تفاهم نامه است.

دو طرف دراین تفاهم نامه همچنین خواستار برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی مورد نیاز، هدایت و حمایت از پایان نامه های تحصیلی درمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در راستای نیازهای مشترک و استفاده متقابل از کتابخانه ها و مراکز اسناد یکدیگر شده اند.

دراین مراسم حجت الاسلام قاضی عسکر در سخنانی با اشاره به اینکه پروژه های تعریف شده در این تفاهم نامه همگی مهم است، اظهار داشت: پژوهشکده حج و زیارت آمادگی دارد مقالات اساتید دانشگاه را درحوزه های مرتبط با فعالیت های این پژوهشکده در نشریات و مجلات علمی پژوهشی خود به چاپ برساند.

نماینده ولی فقیه درامورحج و زیارت خواستار همکاری دو طرف در پژوهش های دانشگاهی با موضوع حج گزاری درکشورهای اسلامی شد و بر لزوم بررسی پیام های امام امت (قدس سره) و مقام معظم رهبری برای بهره برداری هرچه بهترازحج و تبدیل آن به یک برنامه عملیاتی تاکید کرد.

وی با اشاره به ضریب هوشی بالای ایرانیان تصریح کرد: زمینه رشد درکشور بسیار بالاست و با مدیریت درست می توان تحول جدی در بخش های مختلف ایجاد کرد.

در این مراسم روسای پژوهشکده حج وزیارت و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز با اشاره به اینکه ظرفیت های خوبی برای همکاری و تعامل علمی و پژوهشی بین دو طرف وجود دارد، تصریح کردند: آمادگی دارند گروههای تحقیقاتی را فعال و پروژه های مشترک را با اولویت بندی درحوزه دین تعریف کنند.

