به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تا جایی که اطلاع دارم کمیسیون های اصلی و مرتبط با بودجه کلیات لایحه بودجه 98 را تصویب کردند.

وی خاطر نشان کرد: در حال دفاع از بودجه ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی، در کمیسیون های مجلس هستیم و امیدوارم تا اواخر بهمن بودجه را به پایان برسانیم.

نوبخت یادآور شد: دولت به فرصتی هم برای تنظیم آئین نامه‌های بودجه نیاز دارد و مجلس محترم به این مهم توجه می کند و تا پایان امسال بودجه را به اتمام خواهد رساند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: بیش از ۳۳۰ ردیف در دیگر ردیف و فصول بودجه ادغام شد و تلاش داریم برای سال آینده با تقلیل ۴۰ ردیف، شفاف کردن اعتبارات جاری و هزینه های تملک دارایی را در نظر بگیریم.

نوبخت در واکنش به اخباری که در رابطه با حقوق بازنشستگان در بخش خبری ۲۰:۳۰ شب گذشته پخش شد، توضیح داد: با دو مشکل تا اینجای کار مواجه هستیم و دستگاه ها نتوانستند اموال مازاد را برای تامین به فروش برسانند.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی دستگاه‌ها اقدام به استفاده از سرجمع اعتبار خود دستگاه‌ها کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در این رابطه بیان کرد: همواره در پایان سال تخصیص بودجه دستگاه ها را تا ۱۰ درصد افزایش می دهیم.

نوبخت به اقدامی در رابطه با آموزش و پرورش اشاره و اظهار کرد: اقدامی که برای وزارت آموزش و پرورش انجام دادیم برای وزارت بهداشت قابل اجرا نبود و نمی توانستیم از همان ردیف هایی که برداشت کردیم برای دانشگاه های علوم پزشکی نیز برداشت کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی های وزارت بهداشت اختصاص یافت و با وجود آنکه این ردیف ها را کامل پرداخت کردیم مجبور شدیم ۵۰۰ میلیون یورو با اجازه مقام معظم رهبری از صندوق ذخیره ارزی برای بدهی دارویی وزارت بهداشت اختصاص دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: وزارت بهداشت تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان از اعتبار طرح های عمرانی را علی الحساب برای بدهی دارو دریافت کرده است.

نوبخت با طرح این پرسش که آیا بدهی های وزارت بهداشت ناشی از عدم تخصیص های سال گذشته این وزارتخانه است؟ یادآور شد: در ابتدای سال برای آنکه طرح سلامت به مشکل بر نخورد و وزیر بهداشت دچار استرس نشود، منابع را با توافق به وزیر بهداشت ارائه دادیم تا بر اساس آن منابع برنامه ریزی کند.

وی تاکید کرد: متعهد هستیم تا تمام منابع را برای وزارت بهداشت تامین کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین عنوان کرد: سوال من این است ربان‌هایی که هر پنجشنبه به عنوان افتتاح بیمارستان پاره می شود، از کجا تامین می شود؟

نوبخت با بیان اینکه افتتاح ها نتیجه همراهی سازمان مدیریت است، یادآور شد: وزارت بهداشت باید ۳ هزار میلیارد هزینه های علی الحساب را که متعلق به هزینه های عمرانی است، برگرداند.

وی با تاکید بر اینکه دولت هزینه های آموزش و اشتغال هم دارد، افزود: کشور دچار دشواری است و باید همه مشکلات و مسائل را برطرف کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: همین الان ۳ هزار میلیارد تومان برای گندمکاران اختصاص دادیم. اینکه بخشی صرفاً مطالبه بودجه کند درست نیست و نباید از نظر سیاسی ناراحتی های وزیر را پیگیری کرد.

وی ادامه داد: بیمه سلامت هم که در اختیار وزارت کار بود، از آن وزارتخانه منفک شد و به وزارت بهداشت پیوست. اینکه مسائل را صرفاً با هزینه کردن حل کنیم هر شخصی می تواند انجام دهد.

نوبخت در بخشی از سخنانش تصریح کرد: چطور مشکل بازنشستگان دیگر ارگان ها حل شد و مشکل بازنشستگان وزارت بهداشت حل نشد؟ آیا ما تفاوتی میان آنها قائل هستیم؟