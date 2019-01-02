به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله نصرتی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت: صنایع و بنگاه های بزرگ اقتصادی استان، ظرفیتی مهم برای توسعه بوشهر محسوب می شوند و با استفاده از این ظرفیت باید به توقعات بحق مردم پاسخ داد.

وی افزود: باید برنامه مناسبی برای گسترش و توسعه انجام مسئولیت های اجتماعی صنایع و بنگاه های بزرگ اقتصادی تعریف شود تا از این ظرفیت به شکل بهتری به ویژه در حمایت از هنر مندان و ورزشکاران استان بهره ببریم.

عضو شورای اسلامی شهر بوشهر تصریح کرد: از صنایع و بنگاه های بزرگ اقتصادی استان مثل بندر، گمرک، شرکت های پتروشیمی و نیروگاه اتمی درخواست داریم به مسئولیت های اجتماعی خود در استان عمل کنند و به توقعات مردم در این زمینه پاسخ دهند.

نصرتی گفت: انتظار می رود، سازمان و صنایع بزرگ اقتصادی در استان، نسبت به رسیدگی و کمک به توسعه محیط پیرامونی فعالیت خود، حساسیت بیشتری به خرج دهند و بخصوص در مساعدت به فعالیت های فرهنگی، ورزشی و هنری استان همت و جدیت خود را افزایش دهند.