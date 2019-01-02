۱۴۰ وقف در استان اصفهان از ابتدای سال جاری ثبت شده است

حجت الاسلام ولی الله روان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت در خور توجه واقفین در سال جاری اظهار داشت: با مشارکت واقفین از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۱۴۰ وقف در استان به ثبت رسیده است به نوعی که شهرستان های آران و بیدگل، فریدن و نایین به ترتیب با ۱۱ ، ۱۲ و ۱۱ وقف بیشترین تعداد وقف های ثبت شده در سال جاری را دارند.

وی افزود: نیات وقف‌هایی که به ثبت رسیده است در حوزه‌های مختلف از جمله مذهبی، قرآنی، کمک به ازدواج زوج‌های جوان و کمک برای درمان افراد بی بضاعت است.

معاونت فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: با مشارکت واقفین از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۱۴۰ وقف در استان اصفهان بهثبت رسیده است.

حجت الاسلام روان تصریح کرد: باتوجه به مسائل و مشکلات مالی موجود در جامعه یکی از مهمترین محورهای تبلیغی اداره کل اوقاف و امور خیریه در ارتباط با ترویج فرهنگ وقف، دعوت از واقفان نیک اندیش در راستای ایجاد وقف‌های جدیدی برای تامین معیشت مردم بوده است که امیدواریم در سه ماهه پایانی سال شاهد ثبت وقف های بیشتری در این راستا باشیم.

وی بیان کرد: اداره اوقاف و امور خیریه توانسته است با هدف اجرای امینانه نیات واقفان نیک اندیش از محل موقوفات منطبق و جذب کمک‌های خیرین برنامه‌های مهم و شاخصی را همچون ضیافت الهی، بصیرت عاشورایی، مهر تحصیلی، مهر تندرستی و غیره را در ۹ ماهه نخست سال جاری اجرا کند که این امر نشان از جدیت اداره اوقاف و امور خیریه و بروز بودن برنامه های اوقاف و امور خیریه با نیازهای جامعه است.