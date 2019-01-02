پایان احداث دیوار حائل دریایی در شمال غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که عملیات احداث دیوار مرزی دریایی با غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی به پایان رسیده است. ساخت این دیوار حائل در شمال نوارغزه از ۷ ماه گذشته آغاز شده بود.

گفته می شود این دیوار دارای سامانه هشدار دهنده پیشرفته است که برای جلوگیری از نفوذ از مرزهای دریایی نوارغزه با سرزمین های اشغالی طراحی شده است.

این دیوار بر روی صخره های بزرگ دریایی در مرزهای شمالی غزه احداث شده و با برخورداری از سامانه های هشدار پیشرفته از هر گونه عملیات نفوذ به مرزهای دریایی سرزمین های اشغالی جلوگیری می کند.

بخشی از این دیوار شامل ابزارهایی در زیرزمین و زیر سطح آبهای غزه به عمق دهها متر و دارای حسگرهایی است که از طریق آنها می توان عملیات حفر تونل یا تحرکات غواصان را شناسایی کرد. گفته می شود بخش دریایی این دیوار دارای امواج رادیویی هوشمند برای هشدار سریع است.

پیش از این نیز رژیم صهیونیستی دیوار مشاابهی با مصر، سوریه، لبنان و یک دیوار بزرگ در کرانه باختری ساخته اما هیچکدام به اندازه دیوار غزه، مهم، بزرگ و دارای فناوری نوین نبوده اند.