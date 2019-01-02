به گزارش خبرنگار مهر، حسین محسنی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اردبیل با اعلام این خبر تصریح کرد: اولین دوره جشنواره ملی شعر مهدوی فانوس انتظار با ۱۵۰ اثر ارسالی در دو زبان فارسی و آذری برگزار شد.

وی افزود: در نخستین دوره این جشنواره ۱۲ نفر به عنوان افراد برتر برگزیده شده و چهره‌های شاخص مهدوی نیز معرفی شدند.

دبیر دومین جشنواره ملی شعر مهدوی فانوس انتظار یادآور شد: در اولین تجربه جشنواره، شهید علی سیفی به عنوان چهره شاخص فرهنگی استان انتخاب شد که طی آن از خانواده این شهید بزرگوار تجلیل به عمل آمد.

برگزاری دومین جشنواره ملی شعر مهدوی در ۵ زبان

محسنی تصریح کرد: با توجه به تجربه و زیرساخت‌های موجود، استان اردبیل از توانایی برگزاری جشنواره ملی شعر مهدوی به صورت بین‌المللی نیز برخوردار است.

وی یادآور شد: گویش‌های اصلی مورد نظر در این جشنواره در پنج زبان‌ فارسی، ترکی، عربی، کردی و لری مدنظر قرار خواهد گرفت.

دبیر دومین جشنواره ملی شعر مهدوی فانوس انتظار اضافه کرد: توجه به فرهنگ مهدویت از جمله نیازهای ضروری جامعه بوده و امیدواریم با توجه ویژه به برنامه‌های فرهنگی رشد کیفی فعالیت‌های اجرایی را شاهد شویم.

محسنی یادآور شد: به دلیل تجربه خوب اردبیل در اولین جشنواره استانی شعر مهدوی، با برگزاری این برنامه ملی در اردبیل موافقت به عمل آمده و با بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود درصدد میزبانی شایسته از این جشنواره خواهیم بود.

آئین اختتامیه جشنواره شعر مهدوی در ۸ اسفند برگزار می‌شود

دبیر دومین جشنواره ملی شعر مهدوی فانوس انتظار یادآور شد: علاقه‌مندان برای شرکت در این جشنواره تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری فرصت خواهند داشت تا طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده آئین اختتامیه این برنامه در هشتم اسفندماه برگزار شود.

وی ادامه داد: قالب‌های شعر مورد نظر در این جشنواره در بخش‌های شعر سنتی، نو یا سپید بوده و هر نفر قادر به ارسال دو اثر به دبیرخانه خواهد بود.

محسنی به تشریح محورهای این جشنواره پرداخت و افزود: فضائل و سیره امام عصر (عج)، مودت و ولایت به ساحت مقدس امام زمان، مدافعان حرم و محور مقاومت و ظهور منجی، محور وحدت مذاهب و ادیان از محورهای این جشنواره بوده و بخش ویژه جشنواره نیز با موضوع انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و مهدویت برگزار خواهد شد.

مباحث مهدوی در جامعه نباید کمرنگ شود

محسنی با بیان اینکه مباحث مهدوی نباید در کشور کمرنگ شوند، ادامه داد: شعرا و مادحین می‌بایست توجه ویژه‌ای برای برجسته‌سازی فرهنگ مهدویت داشته باشند.

وی افزود: با وجود توجه و علاقه ویژه شعرای اردبیلی به اهل بیت (ع) بیشتر اشعار در محور قیام عاشورا سروده می‌شود و نیازمند بسترسازی‌های لازم برای توجه به شعرهایی با مضامین مهدوی در کنار اشعار حسینی هستیم.

دبیر دومین جشنواره ملی شعر مهدوی فانوس انتظار یادآور شد: با تمهیدات اندیشیده شده آثار منتخب ارسالی به جشنواره ملی شعر مهدوی در قالب مجموعه آثار چاپ خواهد شد.

محسنی با اشاره به مشارکت تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، سپاه و... در این جشنواره تصریح کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، تمامی تلاش خود را بکار خواهیم بست تا در کنار برگزاری باشکوه این برنامه، با عدم تحمیل هزینه‌های زیاد شاهد برگزاری یک جشنواره کیفی و مناسب فرهنگی باشیم.