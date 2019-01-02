به گزارش خبرنگار مهر،فرماندار ویژه مرند، امروز به همراه وجدی مدیرکل ساخت و توسعه منطقه شمالغرب کشور از محور مرند – ایواوغلی بازدید کرد.

داود گرشاسبی در این بادید بر بازگشایی محور دوم قطعه مرند – ایواوغلی با رعایت استاندارد های لازم تاکید کرد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی در این بازدید بر ضرورت بازگشایی هرچه سریع تر ۱۳ کیلومتر باقی مانده از این مسیر تاکید کرد.

فرماندار ویژه مرند همچنین به همراه مدیرکل ساخت و توسعه شمالغرب کشور از مسیر یالقوزآغاج – دیزج حسین بیگ و کشکسرای تا روستای قاپلوق بازدید کرد.

گفتنی است، شب گذشته ۲ تصادف جداگانه اما به طور همزمان در جاده مرند – خوی یکی در سه راهی پادگان مرند و دیگری در نزدیکی قرخلار، موجب کشته شدن ۳ نفر و مصدوم شدن ۷ نفر شد و چندین اتومبیل نیز در آتش سوختند.