به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، برخی گزارش‎ها حاکی از آن است که «آویو کوچاوی» رئیس جدید ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در سابقه خود تلاش برای ترور بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را دارد.

این خبر نخستین بار از سوی روزنامه سعودی «ایلاف» و به نقل از یک منبع وابسته به رژیم صهیونیستی منتشر شد.

طرح چنین پیشنهادی به دوره‎ای باز می‏‌گردد که کوچاوی رئیس رکن اطلاعات نظامی نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی بوده است.

این در حالی است که این پشنهاد نهایتاً رد شد چرا که رژیم صهیونیستی ترجیح می‎داد بر روی مهار حضور ایران در سوریه و عدم تسلیح حزب‎الله تمرکز کند و حملات هوایی خود را نیز روی این اهداف متمرکز کرد.

خبر تمایل کوچاوی برای ترور بشار اسد در حالی منتشر می‏‌شود که شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز در گزارشی اذعان کرد که بشار اسد بعد از گذشت ۸ سال از جنگ سوریه، در حال بازگشت به جمع سران کشورهای عربی است.

این شبکه عبری زبان افزود: اسد با کمک ایران و روسیه موفق شد بار دیگر به میان کشورهای عربی باز گردد و با شورشیان و تشکیلات داعش مبارزه کرده و نیروهای خود را در مناطقی که تحت کنترل داعش و کردها بوده مستقر کند. رهبران و پادشاهان کشورهای عربی برای نزدیک شدن به اسد تلاش کرده و سفارتخانه های خود را در سوریه باز می کنند. اسد در لبنان به مرد سال معروف شده است. اسرائیل فرصت ترور اسد را از دست داد و تنها بازنده این بازی است.