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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۵۱

رادیو پیام «یک مسابقه یک پیام» را برگزار می کند

رادیو پیام «یک مسابقه یک پیام» را برگزار می کند

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران شبکه رادیویی پیام «یک مسابقه یک پیام» را راه اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، برای اولین بار به مناسبت چلهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران شبکه رادیویی پیام با هدف معرفی دستاوردهای نظام در بخش های مختلف، اقدام به برگزاری یک مسابقه  پیامکی کرده است.

این مسابقه با عنوان «یک مسابقه یک پیام» از ۱۵ دی ماه سال جاری تا ۲۲ بهمن ماه از آنتن شبکه رادیویی پیام پخش می شود. مخاطبان برای شرکت در این مسابقه می توانند پس از شنیدن سوال مسابقه از شبکه پیام از ساعت ۸ صبح الی ۲۲ همان روز جواب صحیح را که به صورت سه گزینه ای طراحی شده است به سامانه پیام کوتاه برنامه پیامک کنند.

این مسابقه هر روز یک برنده خواهد داشت که جواب صحیح سوال و اسامی برندگان و نحوه دریافت جوایز برندگان در سایت رادیو پیام به نشانی www.radiopayam.ir  اعلام خواهد شد. علاقه مندان به شرکت در مسابقه برای کسب اطلاعات بیشتر  می توانند به سایت رادیو پیام مراجعه کنند.

به گفته روابط عمومی رادیو پیام، به منظور پیشگیری از سوءاستفاده افراد شیاد و کلاهبردار تنها منبع رسمی برای اعلام نتایج مسابقه و نحوه دریافت جوایز فقط سایت رادیو پیام خواهد بود و از ارسال هرگونه اطلاعات و مراجعه به خودپرداز بانک ها برای دریافت جوایز جدا خودداری شود.

کد مطلب 4502489
عطیه موذن

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