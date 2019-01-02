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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۵۱

در چهارمحال وبختیاری؛

۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت موسیر اختصاص یافت

۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت موسیر اختصاص یافت

شهرکرد- رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری به کشت موسیر اختصاص یافت.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت موسیر اختصاص یافت، اظهار داشت: موسیر یکی از مهمترین محصولات بخش گیاهان دارویی به شمار می رود.

وی تاکید کرد: موسیر در این استان در شهرستان های کوهرنگ و اردل کشت می شود.

 رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: موسیر در این استان به صورت دیم کاشته می شود.

وی با بیان اینکه توسعه کشت گیاهان دارویی در این استان مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: تغییر الگوی کشت با توجه به کاهش بارش ها در این استان ضروری است.

 رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: حرکت در مسیر کشت گیاهان با نیاز آبی پایین به ویژه گیاهان دارویی در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 4502490

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