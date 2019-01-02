ضرورت برخورد قانونی با واحدهای فروشنده قرص برنج در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی ظهر چهارشنبه در حاشیه کارگروه سلامت و امنیت غذایی لرستان در سخنانی با تاکید بر اینکه بحث سلامت و امنیت غذایی موضوع بسیار مهمی است، اظهار داشت: در این کارگروه چهار مصوبه مطلوب را داشتیم.

وی با بیان اینکه یکی از این مصوبات بحث استفاده گاز طبیعی به جای زغال چوب در کباب پذی هایی که در استان فعالیت دارند بود، گفت: تخریب جنگل ها در این زمینه را ما شاهد هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به آلودگی های مربوط به بیماری های سل و ایدز، بیان داشت: در این رابطه نیازمند همکاری بین بخشی در سطح دستگاههای اجرایی استان هستیم.

ساکی با اشاره به ریزگردها و آلودگی هوا در استان و سازمان های مرتبط برای ساماندهی این حوزه، تصریح کرد: همچنین مقرر شده که هشت محصول کشاورزی استان با همکاری جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها به صورت ارگانیک تولید شوند.

وی، تصریح کرد: در این رابطه این طرح به صورت پایلوت در استان آغاز شده و نیاز به هماهنگی برای تامین وسایل آزمایشگاهی و منابع اعتباری وجود دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مصرف قرص برنج در استان، عنوان کرد: در فروشگاههایی که سموم کشاورزی با کود شیمایی ارائه می دهند، قرص برنج نیز وجود دارد.

ساکی با تاکید بر اینکه سوء استفاده هایی صورت می گیرد که در این رابطه معاونت غذا و داروی علوم پزشکی ورود پیدا می کند، افزود: قرص های برنج در این فروشگاهها باید حذف شوند و در این رابطه نیز برخورد قانونی نیز صورت می گیرد.

وی، تصریح کرد: این امر نیازمند همکاری بین بخشی میان جهاد کشاورزی، علوم پزشکی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین به داروخانه هلال احمر اشاره کرد و گفت: ما در استان اجازه برای راه اندازی داروخانه داروهای خاص را به هلال احمر داده ایم.