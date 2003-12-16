جشن ربع قرن انقلاب اسلامي در منطقه 11 تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه 11 تهران با اعلام اين مطلب افزود: برگزاري اين مراسم همزمان با بيست و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي با همراهي بيش از 30 ارگان، سازمان ونهاد مردمي در اين منطقه بر گزار مي شود .

مصطفي خورسندي افزود : به منظور هماهنگي و تبادل نظر در نحوه اجراي اين جشن بزرگ از اين نهادها دعوت شده تا در ستاد دهه فجر امسال كه در شهرداري اين منطقه برگزار مي شود حضور يابند.

وي اضافه كرد : از آنجا كه شهرداري در همه مناطق شهر شعبه دارد امكانات موجود ارزيابي شده و مسئوليت ستاد برگزاري جشن ربع قرن انقلاب اسلامي بر عهده اين سازمان قرار گرفته است .