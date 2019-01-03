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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۶

ذوالنور در گفتگو با مهر:

دور جدید بازدیدهای هسته‌ای پس از گزارش وزارت خارجه آغاز می‌شود

دور جدید بازدیدهای هسته‌ای پس از گزارش وزارت خارجه آغاز می‌شود

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس گفت: اعضای کمیته پس از دریافت گزارش برجامی جدید وزارت خارجه، بازدیدهایی از تاسیسات هسته‌ای خواهند داشت.

مجتبی ذوالنور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین اقدامات کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار داشت: فعلا منتظر دریافت گزارش جدید وزارت امور خارجه در راستای اجرای برجام هستیم.

رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: قطعا کمیته هسته‌ای مجلس پس از دریافت گزارش برجامی جدید وزارت خارجه، بازدیدهایی از تاسیسات هسته‌ای بر اساس محتویات آن گزارش خواهد داشت.

گفتنی است وزارت امور خارجه باید به طور مرتب هر ۳ ماه یکبار گزارشی از روند اجرای برجام به مجلس ارائه دهد که اوایل آبان ماه یازدهمین گزارش وزارت خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جهت بررسی ارائه شد.

کد مطلب 4502511
زهرا علیدادی

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