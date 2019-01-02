به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حاجیان زاده در دومین روز از گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌های کشور در اردوگاه شهید باهنر تهران با اشاره به توصیه‌های امام راحل و مقام معظم رهبری اظهار کرد: بهره‌گیری از روحانیت و علمای متعهد در امر تعلیم و تربیت همواره مورد تأکید بوده است.

وی افزود: در سند تحول بنیادین از مجموع ۳۳۲برنامه زیر نظام‌ها ۵۵برنامه با همکاری و مشارکت ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش‌وپرورش اجرایی می‌شود.

حاجیان زاده تصریح کرد: انجام پژوهش‌های مرتبط با مشارکت حوزه‌های علمیه، همکاری حوزه با مدارس علوم و معارف اسلامی، ارتباط چهره به چهره روحانیون و پاسخ به شبهات دانش آموزان، اعزام مبلغ باتجربه به اغلب مدارس و در قالب طرح امین به مدارس شبانه‌روزی و مناطق محروم و عشایری، برگزاری جلسات گفتمان‌ها دینی، نشست‌های تخصصی و دیدار دانش آموزان با علما ازجمله برنامه‌های ستاد همکاری‌ها در سال تحصیلی جاری است.

وی ادامه داد: جذب و توانمندسازی طلاب شاغل در آموزش‌وپرورش، برگزاری دوره‌های تربیت مدرس سند تحول، تعامل با دانشگاه‌های فرهنگیان و شهیدرجایی، حضور متخصصین حوزوی در گروه‌های برنامه درسی و کمیسیون های شورای عالی آموزش‌وپرورش بخش دیگری از حوزه فعالیت این ستاد است.

دبیر ستاد همکاری های حوزه و آموزش‌وپرورش در خصوص سیاست‌های این ستاد خاطرنشان کرد: بهره‌مندی از ظرفیت‌های فکری حوزوی، تولید محتوا، توسعه و تنوع روش‌های ارائه و اشاعه، نظارت سازماندهی‌شده بر امور دینی و تدوین برنامه‌های پنج‌ساله در راستای چشم‌انداز سند تحول ازجمله سیاست‌های راهبردی ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش‌وپرورش است.

وی گفت: شناسایی فرهیختگان، ایجاد هسته‌های فکری و هیئت اندیشه‌ورز، اتاق فکر تربیت دینی، تأثیر آموزش بر تربیت دینی بررسی آسیب‌های اجتماعی و برنامه‌هایی از قبیل حجاب، عفاف، نماز، رابطه جنس مخالف، اعتیاد، بلوغ، هویت ملی، دینی و انقلابی، هنر دینی اهل تسنن و قریب مذاهب، نحله‌های کاذب، فضای مجازی و تبیین حیات طیبه و اولویت‌های اخلاقی ازجمله برنامه‌های این حوزه است.