کودکان را با مصرف درست آب آشنا کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، داراب بیرانوندی روز چهارشنبه در جشن فراگیری نخستین واژه الفبای فارسی آب که در یکی از دبستان های قزوین برگزار شد اظهارداشت: امروز متاسفانه به دوران سازگاری با کم آبی رسیده ایم که باید با فرهنگ سازی برای کاهش آثار سوء مصرف اقدام کنیم.

بیرنوندی بر ضرورت ترویج و گسترش آموزش همگانی مدیریت مصرف آب و همکاری سایر ارگانهای فرهنگی در این خصوص را خواستار شد.

وی اظهارداشت: هدف از این برنامه ها فرهنگ سازی برای اصلاح الگوی مصرف است لذا در راستای سیاست های وزارت نیرو بعنوان متولی بین بخشی در سطح مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه فرهنگ سازی را آغاز کرده ایم.

بیرنوندی یادآورشد: طرح داناب و جشن فراگیری آب از کارهایی است که توانسته دانش آموزان را با فرهنگ درست مصرف آب آشنا کند و با ادامه برنامه های فرهنگی امیدواریم زمینه کاهش مصرف در مدارس و خانواده ها مهیا شود.

مدیرعامل آبفای شهری استان قزوین تصریح کرد: کشور ما کم آب است و با تبخیر سه برابری جهانی درحال حاضر بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی است که باید در همه بخشها با مدیریت مصرف بتوانیم از منابع حیاتی خود بخوبی صیانت کنیم.

وی اضافه کرد:در صورتی که جمعیت کشور به ۹۰ میلیون نفر برسد به ۱۱۸ میلیارد مترمکعب آب نیاز داریم که اگر ۴۰ درصد مصرف کنیم دچار مشکل می شویم در حالی که الان ۹۰ درصد مصرف داریم و چالش ها جدی تر است و آینده نگران کننده است.

بیرنوندی بیان کرد: باید آب را برای آیندگان نگهداریم زیرا امانتی در دست ماست که باید با مصرف دسرت آن را برای آیندگان هم نگهداریم تا فرزندانمان نگران شوند.

مدیرآبفای شهری گفت: اگر بتوانیم در کودکان رفتار درست را یاد دهیم و روی اهمیت و مصرف اصولی منابع آبی کار کنیم تا این رفتارها نهادینه شود بسیاری از مشکلات اینده نیز برطرف می شود و شاهد اصلاح رفتارهای جامعه خواهیم بود.

بیرنوندی اظهارداشت: در سال قبل ۵۰ کیلومتر خط انتقال آب بازسازی و ۵۲ کیلومتر شبکه فاضلاب در استان نصب شده است و کار اجرای طرحها با شدت ادامه دارد تا تامین آب شبکه برای شهروندان دچار اختلال نشود.

وی اضافه کرد: بچه ها باید باور کنند با صرفه جویی می توان از بحران خارج شد و اگر ۱۰ درصد مدیریت مصرف کنیم مشکل حل می شود و در تابستان با توزیع ۳۰۰ هزار بروشور و اجرای برنامه های نمایشی در پارکها نسبت به انتقال پیام اقدام شده است.

مدیرعامل آبفای شهری استان قزوین تصریح کرد: در فضای مجازی با ارسال پیام کوتاه از کودکان خواسته ایم با سامانه ۱۲۲ تماس بگیرند و پیام های صرفه جویی به والدین خود را ارسال کنند تا به عنوان سفیران آب به آنها هدایایی تقدیم کنیم.

در ادامه حجت الاسلام انصاری معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین هم با تشریح تشکیل تمدن های بشر و نقش حیاتی آب، بر ضرورت ترویج آموزه های دینی در این راستا تاکید کرد.

وی اضافه کرد: ۶۴ آیه در مورد آب نازل شده که اهمیت دینی آن را نشان می دهد و بزرگان و گذشتگان نیز بدقت به اهمیت آب واقف بودند و بهتر از ما آن را مدیریت می کردند که امروز همه باید این بحران را جدی بگیریم و برای کاهش آن تلاش کنیم.

انصاری گفت: اگر بخواهیم کشورمان آباد شود باید نحوه مصرف و مدیریت آب را جدی بگیریم و چون تاثیر پذیری کودکان بالاست لازم است آموزش ها و فرهنگ سازی را از سنین کودکی آغاز کنیم.

حجت الاسلام انصاری افزود: شرط اثر بخشی آموزش های همگانی بویژه برای دانش آموزان، استمرار آن با روشهای تاثیرگدار و ایده های جدید است.

اجرای برنامه های شاد نمایشی و سرود، شعر، دکلمه و مسابقه توسط دانش آموزان از دیگر برنامه های جشن فرآگیری نخستین واژه الفبای فارسی آب در قزوین بود.

در این مراسم استاندار قزوین زنگ آب را به صدا درآورد.