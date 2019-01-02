برگزاری نشست کمیسیون ورزش و زنان و آموزش کمیته ملی المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، کمیسیون های زنان و ورزش کمیته ملی المپیک و کمیسیون آموزش این کمیته تشکیل جلسه دادند و موضوعات مرتبط را با حضور اعضا پیگیری کردند.

برگزاری نشست کمیسیون زنان با حضور شهریان

دهمین نشست کمیسیون زنان و ورزش عصر روز گذشته با حضور اعضا کمیسیون و رباب شهریان (عضور کمیسیون زنان و ورزش شورای المپیک آسیا) تشکیل گردید. در ابتدای نشست گزارشی از مصوبات آخرین جلسه کمیسیون زنان و ورزش شورای المپیک آسیا از رباب خانم شهریان ارائه گردید، در ادامه در خصوص مصوبه اخیر این نشست مبنی بر حضور دو نفر از مدیران ورزشی زن در هریک از کمیته های تحت پوشش شورای المپیک آسیا و برگزاری کنگره ورزرشی زنان و ورزش در سال ۲۰۱۹ بحث و بررسی شد.

بخش دیگری از این نشست به بررسی محتوایی کلاس های آموزشی ویژه نواب رئیس و مدیران استانی و همچنین نهایی شدن اساتید دوره از موضوعات مورد بحث اختصاص یافت. در پایان این نشست اعضا در خصوص اهداف میزبانی کمیسیون زنان و ورزش آسیا بحث و بررسی کردند.

آغاز به کار کمیسیون آموزش

اولین نشست اعضای کمیسیون آموزش به ریاست فضل الله باقرزاده عصر روی گذشته در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد. در ابتدای این نشست باقرزاده ضمن معرفی اعضا توضیحاتی در خصوص اهداف تشکیل این کمیسیون توضیحاتی ارائه نمود و گفت: کمیسیون آموزش یکی از مهمترین ارکان کمیته بین المللی المپیک و کمیته های ملی المپیک کشورهاست چراکه هدف اصلی IOC یعنی آگاه سازی حردم بخصوص نسل جوان با منشور و آرمانهای المپیک را در برنامه دارد.

وی ادامه داد: تدوین استراتژی آموزش، آئین نامه و شرح وظایف کمیسیون در راستای حمایت از تربیت بدنی، قرار دادن آموزش ارزش های المپیک در برنامه مدارس و در نظر گرفتن برنامه های مناسب ورزشی در داخل و خارج از مدارس از مهمترین اولویتهای کمیسیون است که امیدوارم با کمک و راهنمایی تک تک اعضا بتوانیم بدانها دست یابیم.

در ادامه نشست سایر اعضا نظرات و پیشنهادات خود را جهت فعالیتهای کمیسیون عنوان داشتند و مقرر شد تا آموزش و حصول اطمینان از یادگیری اصول، فلسفه و ارزش های ورزشی، یادگیری اهمیت ورزش در بهداشت، درمان و سلامتی و همچنین درک اهمیت بازیها و جشنواره های ورزشی بعنوان بخش دیگر وظایف این کمیسیون در آئین نامه اجرایی که تنظیم خواهد شد لحاظ شود.

همچنین با تاکید اعضا، تعامل با دیگر کمیسیون ها و دپارتمان های اجرایی کمیته و آکادمی ملی المپیک نیز بعنوان اصولی ترین رویه این کمیسیون تعریف شد.

در خاتمه مقرر گردید به منظور آشنا نمودن دانش آموزان، دانشجویان، دبیران، مربیان و ورزشکاران با روح و آرمان های نهضت المپیک، اساتید برجسته دیگری در زمینه آموزش و پرورش و نماینده ای از جامعه ورزشکاران به این کمیسیون اضافه گردند.

در این نشست دکتر خلیلی، دکتر شهبازی، دکتر رواسی، دکتر علینژاد و سرکار خانم دکتر معصومه شجاعی اعضای کمیسیون و آقای مهندس شهنازی (میهمان) حضور داشتند.