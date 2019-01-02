آموزش های هلال احمر متناسب با نیازهای جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان فارس، محمدرضا افضلی در این دوره با تقدیر از فعالیت های نجاتگران جوان در پایگاه های امداد و نجات، تصریح کرد: نسل جوان، سرمایه حقیقی جامعه محسوب می شود و نگاه ما در جمعیت هلال‌احمر به جوانان نگاهی سرمایه ای است.

افضلی یاد آور شد: آرمانی که هلال احمر به دنبال تحقق آن در جامعه است، انسانیت، بشردوستی، خدمات داوطلبانه و تسکین آلام بشری است و هلال احمر مسیری برای رشد فضیلت های اخلاقی و انسانی به شمار می رود.

وی با تاکید بر حفظ جان امدادگران و نجاتگران کادر و داوطلب در حوادث و بلایا، گفت: یادگیری پیمایش و راهبری می تواند یکی از مهمترین اصول در حوادث باشد.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان فارس نیز در این دوره که با حضور ۴۰ تن از نجاتگران کادر پایگاه های جمعیت فارس در شیراز برگزار شد، بیان کرد: هلال احمر فارس از نظر توان علمی و عملیاتی در سطح خوبی قرار دارد و باید آموزش ها را متناسب با نیاز جمعیت کاربردی تر کنیم.

طیب طاهرزاده با اشاره به اهمیت برگزاری دوره پیمایش و راهبری، گفت: به جرأت می توان گفت نخستین و مهمترین مهارت ضروری برای همه کسانی که پا به عرصه طبیعت میگذارنـد، مهـارت پیمـایش و جهـت یـابی است.

طاهرزاده در ادامه افزود: این توانایی عملـی بـرای کوهنـوردان، اسـکی بـازان، امدادگران، نجـاتگران و سـایر کـسانی کـه بـه هـر دلیـل بـه محیطهای طبیعی پا میگذارند، مهارتی حیاتی به شمار می آید و آموزش این هنر ظریف و پیچیده کـه ریـشه درغریـزه انـسان دارد باید جایگاه شایسته خود را پیدا کند.

رئیس اداره حراست جمعیت هلال احمر فارس نیز در دوره یاد شده به کار سخت نجاتگران در صحنه های حوادث و بلایا اشاره کرد و از آنها خواست تا متانت و بردباری را پیشه کار خود قرار دهند.

مصطفی کرمی آزاد ادامه داد: نجاتگران جمعیت هلال احمر در پایگاه های امداد و نجات به عنوان نمایندگان این جمعیت باید از اموال، تجهیزات و ماشین آلات به خوبی نگهداری و حفاظت کنند.