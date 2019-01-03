خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: ترس و هراسی که حزب الله در دل مقامات رژیم صهیونیستی انداخته است لحظه ای آنها را رها نمی کند و این را از تحلیل های صهیونیستها می توان دریافت. ترسی که تل آویو را رها نمی کند؛ توان موشکی، قدرت ارزیابی و تحلیل اوضاع منطقه از سوی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، تجارب گرانبهایی که رزمندگان مقاومت لبنان در جریان بحران سوریه به دست آورده اند، است.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت به نقل از «یووال اشتاینس» وزیر انرژی این رژیم اعلام کرد: «موشک های حزب الله ممکن است که کل اسرائیل را هدف قرار دهد. صهیونیستها، حزب الله را دشمن بسیار خطرناک و بسیار مجرب می دانند».

پایگاه صهیونیستی «والا» با اشاره به دقت بالای موشک های حزب الله لبنان می نویسد: «حزب الله توان هدف قرار دادن اهداف و تاسیسات حساس و مهم اسرائیل را دارد و جنگ ۲۰۰۶ در مقایسه با جنگ بعدی به مثابه تفریح است».

«دنی روبین اشتاین» از شخصیت های رسانه ای اسرائیلی هم گفت: «حسن نصرالله شخصیتی بزرگ دارد. جمال عبدالناصر به مدت ۶ روز در جنگ ایستادگی کرد اما حسن نصرالله به مدت چهار هفته اسرائیلی ها را در پناهگاه نگه داشت.

«تامیر یدعی» فرمانده جبهه داخلی ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد: «حزب الله توانایی دارد که عمق سرزمین های اسرائیلی را به صورت انبوه موشکباران کند. سال ۲۰۱۹ سالی سخت و پیچیده برای اسرائیل است چراکه در برابر چالش های بزرگی قرار می‌گیرد سال ۲۰۱۹ سالی سخت و پیچیده برای اسرائیل است چراکه در برابر چالش های بزرگی قرار می‌گیرد . در کنار آنچه ما از دشمن در گذشته می دانستیم، امروز واقعیت ژئواستراتژیک جدیدی نیز وجود دارد که برای اسرائیل چالش و تهدید جدیدی است. من منظورم سلاح های معروف نیست، بلکه از قدرت روبه افزایش حزب الله حرف می زنم. حزب الله حالا زرادخانه ای دارد که در آن موشک هایی با دقت بالا نگهداری می کند و با این موشک ها می تواند همه نقاط اسرائیل را به صورت گسترده و انبوه موشکباران کند».

این در حالی است که طبق گزارش رسانه ها؛ براساس برآوردهای استراتژیک اسرائیلی ها در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ دشمن اول رژیم صهیونیستی حزب الله است و این برآورد؛ گویا همه چیز است.هر عرب و کشور عربی باید از خود بپرسد که چه زمانی اسرائیل یاغی و عربده کش و اوباش طرح تخلیه ساکنان شهرک های مرزی را دست بررسی داشته است؟ این رژیم از طرح تخلیه ۲۲ شهرک نشین در شمال فلسطین اشغالی در صورت وقوع جنگ با حزب الله خبر داده است.

هرگونه گستاخی صهیونیستها پشیمانی برای آنها به همراه دارد

این در حالی است که اخیرا جنبش حزب الله لبنان اخیرا با انتشار یک پیام ویدئویی به رژیم صهیونیستی درباره هر گونه تجاوز به لبنان هشدار داد. در این فیلم که با عنوان «اگر گستاخی کنید، پشیمان خواهید شد» و با زیرنویس عبری منتشر شده است، بخش هایی از سخنان «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب الله آورده شده که به صهیونیست ها در مورد تجاوز به لبنان هشدار داد. سید حسن نصرالله در این سخنان تاکید می کند که هرگونه حمله رژیم صهیونیستی به لبنان با پاسخ قاطعانه حزب الله مواجه خواهد شد. دبیرکل حزب الله در این سخنان می گوید: «هر گونه تجاوز، حمله هوایی و بمباران لبنان را قطعا پاسخ خواهیم داد»

مرکز اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان زبانهای عبری و عربی را برای رساندن پیام وسیع نه فقط به مقامات صهیونیست بلکه همه ساکنان فلسطین اشغالی به کار بست.

این اقدام مقاومت اسلامی لبنان، سبب ایجاد رعب و وحشت در میان صهیونیستها شد به ویژه که بر اساس نظر سنجی انجام شده، ۸۰ درصد از صهیونیستها همه حرفهای نصرالله را باور دارند در حالی که به حرفهای مسئولان خود توجهی ندارند.

رژیم اسرائیل در برابر تهدیدات نصرالله عاجز است زیرا این تهدیدات تاثیر ویژه و واقع بینانه ای بر اسرائیلی ها(صهیونیستها) دارد. علت این موضوع کاملا مشخص است و آن صداقت نصرالله دبیر کل حزب الله در تهدیدات است و نتایج درگیری سالهای طولانی به کارشناسان اسرائیلی این موضوع را ثابت کرده است.



«عودید بن عامی» از کارشناسان اسرائیلی در این باره گفت: «مشکلی که اسرائیل با آن روبرو ست این است که نصرالله قبلا ثابت کرده که صادق است و دروغ نمی گوید. نصرالله با تهدیدات خود بازدارندگی را ادامه می دهد».

سپر شمال عملیاتی شکست خورده در بُعد نظامی و رسانه ای

در مقابل مقامات صهیونیست به ویژه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم برای اطمینان جبهه داخلی این رژیم هرازگاهی دست به اقداماتی می زند از جمله عملیات موسوم به سپر شمال برای آنچه تونلهای ادعایی حزب الله خواند اما از این تحرک نیز چیزی به دست نیاورد.

صهیونیستها منتظر واکنش سید حسن نصرالله بودند اما دبیر کل حزب الله لبنان نشان داد که تبحر خاصی در جنگ مقابل صهیونیستها چه در عرصه نظامی چه رسانه ای و روانی دارد.

رای الیوم در مطلبی با اشاره به عدم موضع گیری سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان درباره تونلهای ادعایی رژیم صهیونیستی آورده است: «از زمانی که اسرائیل عملیات موسوم به سپر شمال برای مقابله با تونلهای ادعایی را شروع کرده است؛ رسانه های این رژیم با هدف وادار کردن دبیر کل حزب الله به واکنشی در این باره، از تبلیغات خود دست برنداشته اند اما این تلاش ها راه به جایی نبرده و نتوانسته است که بر تصمیمات سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان تاثیری بگذارد و وی تصمیم به عدم موضع گیری در این باره گرفته است و این سیاستگذاران در تل آویو را کلافه کرده است.

این رسانه در ادامه به نقش موثر رسانه های مقاومت از جمله حسین مرتضی گزارشگر شبکه العالم در جنگ روانی علیه صهیونیستها در زمینه جنگ روانی و به زانو درآوردن صهیونیستها پرداخته و به اختلافاتی که میان نخست وزیر رژیم صهیونیستی و فرماندهان ارتش این رژیم بروز کرده، اشاره کرده است و می نویسد: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر خواستار تغییر نام عملیات به طوری که فقط شامل طرح مهندسی صرف شود، شد اما فرماندهان ارتش اسرائیل به طور کامل با آن مخالفت کردند.

رای الیوم در ادامه به ناکامی آمریکا و اسرائیل در مطرح کردن تونلهای ادعایی در شورای امنیت پرداخته است.

این رسانه می نویسد: به نظر می رسد که سکوت سید حسن نصرالله به شدت اسرائیلی ها را آشفته و کلافه کرده است و آنها با همه ابزار و شیوه ها به دنبال تحریک وی برای اجرای طرح های خود هستند اما شکست نصیبشان شده است. اسرائیلی ها به شدت به دنبال موضع گیری سید حسن نصرالله هستند اما تا بدین لحظه وی اهتمامی به موضوع نشان نداده است تا این پیام مهم را به آنها ابلاغ کند که سید حسن نصرالله قواعد بازی و درگیری را نه تنها در عرصه نظامی بلکه در عرصه رسانه ای و جنگ روانی تعیین می کند».

صهیونیستها پس از اینکه از این تحرک خود دستاوردی نداشتند در نخستین روزهای سال جدید میلادی از تحرک جدید خود خبر دادند و آن ایجاد گردان جدید برای مقابله با حزب الله است.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که گردان جدیدی ایجاد کرده که به عنوان خط مقدم مقابله با طرح ادعا شده در خصوص اقدام حزب‌الله برای تصرف مناطق شمالی فلسطین اشغالی عمل خواهد کرد.

این گردان که «دروازه‌های آتش» نام گرفته، دومین اقدام ارتش رژیم صهیونیستی بعد از آغاز عملیات تخریب تونل‌های ادعایی حزب‌الله در مرز شمالی فلسطین اشغالی، از بیم قدرت روزافزون مقاومت لبنان است این گردان که «دروازه‌های آتش» نام گرفته، دومین اقدام ارتش رژیم صهیونیستی بعد از آغاز عملیات تخریب تونل‌های ادعایی حزب‌الله در مرز شمالی فلسطین اشغالی، از بیم قدرت روزافزون مقاومت لبنان است.

به نوشته وبگاه «تایمز اسرائیل» گردان تازه تاسیس دروازه‌های آتش، تحت فرماندهی تیپ «بارام» در مناطق شمالی فلسطین اشغالی است. اعضای این گردان را نیروهای ذخیره‌ای که به‌تازگی از گردان شناسایی در تیپ زمینی «جولانی» مرخص شده‌اند، تشکیل می‌دهند.

این گردان همچنین اولین رزمایش خود را از روز سه‌شنبه آغاز کرده و قرار است ۵ روز به‌طول بینجامد و طی آن حمله به مواضع حزب‌الله را تمرین می‌کند.

این در حالی است که ایجاد گردان دروازه‌های آتش، در داخل لبنان و رسانه‌های جمعی این کشور با تمسخر و استهزاء مواجه شده است. «علی شعیب» از روزنامه‌نگاران برجسته لبنانی در صفحه توئیتر خود نوشت: «خدا را شکر که در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که دشمنان ما به‌دلیل ترس از نیروی مقاومت ما، گردان‌های تدافعی تشکیل می‌دهند؛ آنهم بعد از زمانی که می‌گفتند فقط با استفاده از یک گروه موسیقی نظامی هم می‌توانند پایتخت ما را تصرف کنند!».

رسانه های رژیم صهیونیستی علت اساسی از راه اندازی گردان جدید نظامی را هراس واقعی از قدرت حزب الله لبنان دانسته اند.

به هر حال آنچه می توان گفت این است که توان مقاومت اسلامی لبنان خواب را از چشم صهیونیستها ربوده است و آنها گاهی از برگزاری رزمایش برای تمرین جنگ با حزب الله سخن می گویند و زمانی مدعی عملیات برای تونلهای ادعایی حزب الله می شوند و بار دیگر از تلاش برای ترور سید حسن نصرالله سخن می گویند و زمان دیگر از تشکیل گردان موسوم به دروازه های آتش سخن می گویند.

واقعیت آن است که زمانی که صهیونیستها با آسودگی خیال به سر می بردند و هر گاه می خواستند تا بیروت به پیش می آمدند سپری شده است. آنچه هم اکنون به یک واقعیت مسلم تبدیل شده؛ تقویت روزافزون مقاومت فلسطین و مقاومت لبنان از یکسو و وحشت مقامات صهیونیست از سوی دیگر است.