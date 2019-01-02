بارش برف در محورهای ۵ شهرستان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شرفی ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: به دنبال پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر بارش نزولات جوی در استان، اکیپ‌های راهداری در راهدارخانه‌ها، محورها و گردنه‌های برفگیر مستقر شده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر شاهد بارش خفیف برف در محورها و گردنه‌های برفگیر شهرستان‌های دلفان، خرم‌آباد، دورود، الیگودرز و ازنا هستیم با این حال تردد ایمن و روان وسایل نقلیه در محورها برقرار است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان از مردم خواست ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، قبل از انجام سفر با تلفن گویای ۱۴۱ (مرکز مدیریت راه‌های لرستان) تماس گرفته و از وضعیت جاده‌ها مطلع شوند؛ همچنین از رانندگان تقاضا می‌شود حتما تجهیزات ایمنی نظیر زنجیرچرخ، لباس گرم و دیگر لوازم مورد نیاز را به همراه داشته باشند.