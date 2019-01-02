به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مددی در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌های کشور گفت: شورای هماهنگی و اجرای سند تحول بنیادین و کارگروه زیر نظام‌ها در تمام استان‌ها تشکیل‌شده است و با ابلاغ بخش‌نامه در دوم مهر با امضای وزیر آموزش‌وپرورش، اجرای برنامه‌های سند تحول بنیادین در دستور کار حوزه‌های ستادی و اداره‌های کل استان‌ها قرار گرفت و به‌طورجدی در حال پیگیری است.

مشاور وزیر در ستاد اجرای سند تحول بنیادین به بخشنامه‌ای که آبان ماه به استان‌ها ابلاغ‌شده است اشاره کرد و بیان کرد: اداره های کل استان‌ها بر اساس برنامه ابلاغی، برش استانی برنامه‌ها را با توجه به مقتضیات و شرایط استانی تهیه کنند.

مددی ادامه داد: برنامه‌های سال ۱۳۹۸مبتنی بر سند تحول بنیادین خواهد بود و تمامی معاونت‌ها و سازمان‌ها باید برنامه خود را بر اساس برنامه‌های ابلاغی تدوین کنند و فرایند تدوین و تهیه برنامه سال ۱۳۹۹ نیز از دی‌ آغاز می‌شود و تا پایان بهمن‌ ادامه خواهد داشت.

مشاور وزیر در اجرای سند تحول بنیادین در پایان اظهار کرد: توجیه و آموزش کلیه همکاران یک ضرورت است و در سال جاری دو برنامه تدبیر و تعالی محور اجرایی نمودن سند تحول در مدارس است.