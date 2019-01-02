مشکل زاینده رود به دست مقامات استانی قابل رفع است

اسفندیار امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص تجمع مسالمت آمیز امروز کشاورزان اصفهانی در ارتباط با دریافت حق آبه قانونی خود اظهار داشت: با بی توجهی مسئولان کشوری نسبت به اجرایی کردن وعده های متعدد در ارتباط با احیای زاینده رود و رفع مشکلات آبی که در پی استعفای دسته جمعی نمایندگان اصفهان انجام شد، برکشاورزان اصفهانی محرز شده است که دولت اهمیتی به زاینده رود نمی دهد و به نوعی کشاورزان و مردم اصفهان را به سخره گرفته است.

وی ادامه داد: تعیین زمان بازگشایی آب و حذف بندهای آبخیزداری و غیر آبخیزداری در بالادست، طول رودخانه، ساماندهی رودخانه، محاسبه و پرداخت خسارت آنها و اجرای تمامی مصوبات مربوطه از خواسته های اصلی کشاورزان است.

درخواست‌های کشاورزان اصفهان بسیار ساده و قابل فهم است

دبیر نظام صنفی کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه درخواست‌های کشاورزان از مسئولان بسیار ساده است، گفت: کشاورزان حقابه‌ای دارند که در چارچوب قانون توزیع عادلانه آب و موارد ۱۸ و ۱۹ و ماده ۲۱ و ۳۶ و ۴۴ قانون اساسی و ۱۵۸ ماده مدنی آورده شده اما این حقابه توسط وزیر نیرو به افراد دیگر داده می شود.

وی با بیان اینکه مشکل زاینده رود اصفهان تنها به دست مقامات و مسئولان استانی قابل رفع است، گفت:به اندازه کافی قانون و تبصره و ماده داریم و انتظار مسئولان استانی برای تبصره جدید معنایی ندارد.

امینی بیان داشت: تنها اگر مسئولان و مقامات استانی از جمله استانداری، شرکت آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب، جهادکشاورزی،‌ محیط زیست و دستگاه قضایی وارد عمل شوند و به وظیفه خود طابق قانون عمل کنند، زاینده رود پرآب خواهد شد.

تنها راه نابودی اصفهان از بین بردن زاینده رود است

وی گفت: صدای کشاورزان به گوش تمامی مردم ایران و جهان و مسئولان کشوری و غیره رسیده است اما آنچه مانع اجرای کار می شود دست های پشت پرده ای است که می دانند اگر اصفهانی نباشد،‌ ایران هم نیست و تنها راه نابود کردن اصفهان از بین بردن زاینده رود است.

دبیر نظام صنفی کشاورزی اصفهان ابراز داشت: راهپیمایی امروز کشاورزان در حالی بود که به اندازه تعداد کشاورزان یگان‌های ویژه وجود داشتند و تمامی کشاورزان یکپارچه طالب احقاق حق خود از مقامات استانی شدند.

خواسته کشاورزان اصفهان نه نابجا و نه غیرقانونی است، در واقع کشاورزان اصفهان که با استعفای نمایندگان و قولهای پشت سر هم مسئولان، امیدوار شده بودند، با گذشت دو هفته از این قول و قرارها، خاموشی دوباره مسئولان در اجرای وعده های خود، بار دیگر با جمع شدن گرد یکدیگر در محل پل خواجو و روبروی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان خواستار عملیاتی شدن قولهای کاغذی مسئولان شدند.