امر به معروف ونهی از منکر با امکانات فضای مجازی محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر الفت ظهر چهارشنبه در همایش دیده بان پیشگیری از وقوع جرم در استان فارس افزود: استفاده از ظرفیت های مردمی برای متوقف کردن وقایعی که ادامه آن به وقوع جرم منجرب می شود در دستور کار کشورهای پیشرفته قرار دارد و در اغلب کشورها از این ظرفیت در کنوانسیون های مختلف استفاده کردند.

وی ادامه داد: تصمیم به برقراری نظام دیده بانی توسط قوه قضاییه به دهه هشتاد برمی گردد،بکارگیری و وارد کردن مردم اما نه با توجه به وضعیت وشرایط خاص از لحاظی که مردم عضو جامعه هستند در این نظام دیده بان باشند.

معاون قوه قضاییه تصریح کرد: در واقع تلاش شده افرادی که ضریب حساسیت آنها بالاست و نمی توانند نا هنجاری ها رو تحمل کنند در مقابل ناهنجاری های اجتماعی، از خودشان عکس العلی نشان می دهند، در واقع متقاضی فراهم شدن بسترو شبکه ای هستند که بتوانند نظر خودشون را در مواجعه با این وضعیت ناهنجار به اطلاع مسئولین حکومتی برسانند و از حرکت مقدماتی برای ارتکاب جرم یا آسیب اجتماعی، فساد را جلوگیری کنند.

الفت ادامه داد: دیده بان در تلاش است که مجموعه پر تعدادی از افراد پر انگیزه را جمع کند و برای آنها در واقع ابزاری را فراهم کند که اطلاعات، اخبار و گزارش ها را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم ارسال کند و در اصل دیده بان تلفیقی از از امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی است.

وی یادآور شد: برنامه امر به معروف و نهی از منکر را با استفاده از امکانات فضای مجازی محقق کنیم، این طرز فکر و این روش فقط برای این دوره کارساز است و ممکن است در سال های آینده ظرفیت های بهتری ایجاد شود.

معاون قوه قضاییه تصریح کرد: مردم با استفاده از فضای مجازی دولت را از وضعیت جامعه، عناصردولت و دستگاها مطلع کنند.