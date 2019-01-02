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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۴۷

معاون وزیر علوم:

استیضاح وزیر علوم از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد

استیضاح وزیر علوم از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اعلام کرد: طرح استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف، افزود: طرح استیضاح وزیر علوم که با ۸۲ امضا و در ۱۰ محور تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شده بود، مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس با حضور نمایندگان استیضاح‌کنندگان و وزیر علوم در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی شد.

وی تصریح کرد: منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طی ۴ ساعت به همه محورهای استیضاح به طور مبسوط پاسخ گفت و از عملکرد وزارت علوم در یک‌سال گذشته دفاع کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، ۷۵ نفر از امضاکنندگان از توضیحات وزیر علوم قانع شده و از استیضاح منصرف شدند و البته ۷ نفر انصراف ندادند.

وی خاطرنشان کرد: بنده به سهم خود از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و سایر نمایندگان که با حوصله و حسن نیت، به گزارش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توجه کردند سپاسگزارم و امیدوارم با تعامل مجلس و دولت، مجموعه بزرگ وزارت علوم در مسیر بهبود کیفیت آموزش عالی گام های استوارتری بردارد.

کد مطلب 4502666
زهرا سیفی

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    نظرات

    • AE ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
      0 0
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      طبق معمول عملکرد نماینده های دم دمی مزاج بهتر از این نیست

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