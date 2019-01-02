استیضاح وزیر علوم از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف، افزود: طرح استیضاح وزیر علوم که با ۸۲ امضا و در ۱۰ محور تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شده بود، مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس با حضور نمایندگان استیضاح‌کنندگان و وزیر علوم در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی شد.

وی تصریح کرد: منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طی ۴ ساعت به همه محورهای استیضاح به طور مبسوط پاسخ گفت و از عملکرد وزارت علوم در یک‌سال گذشته دفاع کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، ۷۵ نفر از امضاکنندگان از توضیحات وزیر علوم قانع شده و از استیضاح منصرف شدند و البته ۷ نفر انصراف ندادند.

وی خاطرنشان کرد: بنده به سهم خود از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و سایر نمایندگان که با حوصله و حسن نیت، به گزارش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توجه کردند سپاسگزارم و امیدوارم با تعامل مجلس و دولت، مجموعه بزرگ وزارت علوم در مسیر بهبود کیفیت آموزش عالی گام های استوارتری بردارد.