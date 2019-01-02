به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یک هیأت بلند پایه آمریکایی متشکل از مقامات و مسئولین نهادهای مهم این کشور از جمله پلیس فدرال آمریکا «اف‌بی‌آی» فردا به منظور انجام رایزنی هائی درباره مسائل امنیتی با مقامات وزارتخانه های خارجه و دادگستری ترکیه به آنکارا سفر خواهند کرد.

بر این اساس، دیدارهای این هیأت به مدت ۲ روز در ترکیه ادامه خواهد داشت.

این در حالیست که «عبدالحمید گل» وزیر دادگستری ترکیه یکشنبه هفته جاری با اشاره به این سفر، اعلام کرده بود که هیچ مشکلی در خصوص استرداد «فتح‌الله گولن» از سوی واشنگتن به آنکارا وجود ندارد.

وزیر دادگستری ترکیه در این خصوص گفت: امیدواریم آمریکا فتح‌الله گولن را بازگرداند. از آنجایی که در ترکیه مجازات اعدام وجود ندارد، هیچ مانعی بر سر راه بازگرداندن او نیست.

فتح‌الله گولن رهبر جنبشی به نام «حرکت» است. او پیشتر با رجب‌طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه رابطه نزدیکی داشت؛ اما مقامات ترکیه او را متهم کرده‌ اند که با استفاده از یک شبکه وسیع قصد داشت در سال ۲۰۱۶ در این کشور کودتا کند.