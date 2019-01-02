آخرین رنکینگ ۲۰۱۸ فدراسیون جهانی کاراته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، در تازه ترین رنکینگ فدراسیون جهانی که پس از کاراته وان چین منتشر شد سجاد گنج زاده، ذبیح اله پورشیب، بهمن عسگری و امیر مهدی زاده به ترتیب رتبه های دوم، چهارم، پنجم و هفتم را به خود اختصاص دادند.

هامون درفشی پور و صالح اباذری هم در رده هشتم جدول رنکینگ قرار گرفتند.در بخش بانوان هم حمیده عباسعلی با رتبه یازدهم و سارا بهمنیار با رتبه هجدهم بالاترین امتیاز را در این بخش از آن خود کردند.



در این رده بندی و در کاتا انفرادی بانوان نگین باقری با ۱۱۴۲ امتیاز رتبه ۳۷ را در اختیار دارد. در رنکینگ المپیکی این بخش فاطمه صادقی رتبه ۱۹ و نگین باقری در رده ۵۹ جدول قرار گرفته است.در کومیته و در وزن ۵۰- کیلوگرم، سارا بهمن یار با ۱۹۴۲ امتیاز رتبه ۱۸ و در وزن ۵۵- کیلوگرم طراوت خاسکار با ۲۳۷۰ امتیاز رتبه ۱۴ را در اختیار دارند. در رنکینگ المپیکی وزن اول که ترکیبی از امتیازات کاراته کاهای دو وزن فوق است، سارا بهمنیار در رده ۱۱ و طراوات خاکسار در رده ۵۷ قرار دارد.

در وزن ۶۱- کیلوگرم رزیتا علیپور با ۱۳۶۵ امتیاز جایگاه ۲۸ را دارد و در در رنکینگ المپیکی این وزن رزیتا علیپور رتبه ۱۳و شیما آل سعدی در جای ۲۸ قرار دارند.در وزن ۶۸- کیلوگرم مبینا کاویانی با ۱۰۳۷ امتیاز رتبه ۳۹ و در وزن ۶۸+ کیلوگرم حمیده عباسعلی با ۲۵۱۷ امتیاز رتبه ۱۱ را در اختیار دارند. در رنکینگ المپیکی وزن آخر حمیده عباسعلی در رده ۱۷ ، مبینا کاویانی رتبه ۶۲ این وزن را در اختیار دارند.

اما در بخش بخش مردان و کاتای انفرادی ابوالفضل شهرجردی با ۱۶۱۲ امتیار خانه ۲۸ را در اختیار دارد. وی همچنین در جایگاه ۲۲ و امیربهادر تدین در رده‌ ۳۱ رنکینگ المپیکی کاتای انفرادی مردان قرار دارند.

امیرمهدیزاده در کومیته وزن ۶۰- کیلوگرم با ۳۵۸۲ امتیاز رتبه هفتم را دارد. در وزن ۶۷- کیلوگرم نیز هامون درفشی پور هم با ۳۱۱۷ امتیاز هشتم است. در رنکینگ وزن اول المپیکی که تلفیقی از رتبه کاراته کاها در دو وزن فوق است هامون درفشی پور نفر یازدهم است، امیر مهدی زاده در جایگاه ۲۶ و امیر رضا میرزایی در جای ۶۶ قرار دارند.

در وزن ۷۵- کیلوگرم بهمن عسگری با ۵۱۷۵ امتیاز پنجم است. وی در رنکینگ المپیکی این وزن رتبه دوم را در اختیار دارد و علی اصغر آسیابری حایز رتبه ۱۹ است.ذبیح الله پورشیب نیز در وزن ۸۴- کیلوگرم با ۴۳۷۰ امتیاز در جایگاه پنجم است و سجاد گنج زاده در وزن ۸۴+ کیلوگرم با ۵۰۶۵ امتیاز دوم است. در رنکینگ المپیکی وزن آخر سجاد گنج زاده رتبه ۴، ذبیح اله پورشیب رتبه ۷، صالح اباذری رتبه ۱۹ و مهدی خدابخشی ب رتبه ۳۴ جدول رده بندی را در اختیار دارند.