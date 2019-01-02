به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ادارهکل ورزش و جوانان استان زنجان، ژاله فرامرزیان صبح امروز در جلسه شورای اداری شهرستان سلطانیه با بیان اینکه ازدواج و اشتغال جوانان، دغدغه اصلی وزارت ورزش و جوانان است، افزود: اگر فضایی مناسب، مسابقات و رویدادهایی ارزشمند داشته باشیم، بیتردید آسیبهای اجتماعی کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه برنامه وزارت ورزش و جوانان، توسعه زیرساختهای ورزشی و امکان فراهم آوردن فضاهای ورزشی است، اظهار کرد: در تحقق این مهم باید همه دستگاهها همکاری لازم را انجام دهند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه اگر فضایی مناسب و مسابقات درخور و نیز رویدادهایی ارزشمند را داشته باشیم، آسیبهای اجتماعی کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: مشکلات سلامت نیز با ورزش کاهش مییابد.
فرامرزیان با تاکید بر اینکه اساس سلامت، ورزش است، خاطرنشان کرد: افزایش سرانه ورزشی باید صورت گیرد که در این بین در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ پروژه نیمهتمام ورزشی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه همراهی در تامین هزینه پروژهها و نیز کمک برای پیشبرد این پروژهها لازم و ضروری است، افزود: ازدواج و اشتغال جوانان، دغدغه و برنامه اصلی وزارت ورزش و جوانان است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانس وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه ابن عقبافتادگی پروژههای ورزشی در زنجان باید جبران شود، بر لزوم تسریع در روند اجرای پروژههای ورزشی تاکید کرد.
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