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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۴۱

معاون وزیر ورزش و جوانان:

ازدواج و اشتغال جوانان دغدغه اصلی وزارت ورزش و جوانان است

ازدواج و اشتغال جوانان دغدغه اصلی وزارت ورزش و جوانان است

زنجان-معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان گفت: ازدواج و اشتغال جوانان، دغدغه اصلی وزارت ورزش و جوانان است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان، ژاله فرامرزیان صبح امروز در جلسه شورای اداری شهرستان سلطانیه با بیان اینکه ازدواج و اشتغال جوانان، دغدغه اصلی وزارت ورزش و جوانان است، افزود: اگر فضایی مناسب، مسابقات و رویدادهایی ارزشمند داشته باشیم، بی‌تردید آسیب‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه برنامه وزارت ورزش و جوانان، توسعه زیرساخت‌های ورزشی و امکان فراهم آوردن فضاهای ورزشی است، اظهار کرد: در تحقق این مهم باید همه دستگاه‌ها همکاری لازم را انجام دهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان  با اشاره به اینکه اگر فضایی مناسب و مسابقات درخور و نیز رویدادهایی ارزشمند را داشته باشیم، آسیب‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: مشکلات سلامت نیز با ورزش کاهش می‌یابد.

فرامرزیان با تاکید بر اینکه اساس سلامت، ورزش است، خاطرنشان کرد: افزایش سرانه ورزشی باید صورت گیرد که در این بین در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ پروژه نیمه‌تمام ورزشی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه همراهی در تامین هزینه پروژه‌ها و نیز کمک برای پیشبرد این پروژه‌ها لازم و ضروری است، افزود: ازدواج و اشتغال جوانان، دغدغه و برنامه اصلی وزارت ورزش و جوانان است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانس وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه ابن عقب‌افتادگی پروژه‌های ورزشی در زنجان باید جبران شود، بر لزوم تسریع در روند اجرای پروژه‌های ورزشی تاکید کرد.

کد مطلب 4502690

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