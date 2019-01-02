به گزارش خبرنگار مهر، سعید کتابی ظهر چهارشنبه در جلسه تنظیم و کنترل بازار شهرستان ملایر اظهار داشت: باید تلاش شود تا کالاهای اساسی بهموقع و به میزان لازم به دست مصرفکننده برسد.
کتابی بابیان اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هستیم و همین موضوع باعث نگرانی دشمنان این نظام شده است، ادامه داد: دشمنان قسمخورده نظام جمهوری اسلامی میخواهند با ترفندهای مختلف شیرینی این پیروزی را از ما بگیرند ولی هرگز موفق نخواهند شد.
کتابی بابیان اینکه مردم موانع زیادی را پشت سر گذاشتهاند و در راه آرمانهای انقلاب شهدای بسیاری تقدیم این نظام شده است، گفت: دشمنان با تحریمها و هدف قرار دادن اقتصاد ایران به دنبال اهداف خود هستند.
کتابی باتاکید بر اینکه باید با همکاری و تعامل دستگاههای نظارتی کنترلها و بازرسیها را بیشتر کرد، گفت: باید اقدامات برای مردم ملموستر شود.
معاون هماهنگی برنامهریزی و توسعه فرمانداری ملایر نیز بیان داشت: بازرسیها و کنترلهای لازم شدت بیشتری به خود گرفته است.
لیلا غفاری افزود: بازرسیهای روزانه و هفتگی وجود داشته ولی این بازرسیها شدت بیشتری گرفته و در توزیع کالاهای اساسی هیچگونه مشکلی وجود ندارد و کالاهای یارانهای و تنظیم بازار نیز در فروشگاههای معتبر در سطح شهر توزیع میشوند.
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