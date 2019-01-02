راه اندازی مجدد سفرهای ارزان قیمت عتبات عالیات در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حج و زیارت استان فارس؛ علیرضا زینلی مدیر حج و زیارت استان فارس با اشاره به اعزام زائران به عتبات عالیات ، اظهار کرد: پس از برپایی مراسم اربعین حسینی، اعزام‌های جدید به عتبات از سرگرفته شد و زائران بسیاری در این مدت به عتبات مشرف شده اند.

وی از آغاز نام‌نویسی دور جدید اعزام‌ کاروان‌های سازمان حج و زیارت به عتبات خبر داد و افزود: با توجه به نزدیک شدن به بهمن‌ماه، نام‌نویسی از متقاضیان سفر به عتبات در بهمن سال جاری از روز شنبه ۸ دی‌ماه آغاز شده است.

زینلی با اشاره به راه اندازی مجدد گروههای ابرار(سفرهای ارزان قیمت) گفت : برای اعزام این گروهها برنامه ریزی لازم بعمل آمده و علاقه مندان می توانند با مراجعه به دفاتر و شرکت های زیارتی مجاز سازمان حج و زیارت در سطح استان نسبت به ثبت نام در این کاروانها و فراهم نمودن مقدمات تشرف خود اقدام کنند.

مدیر حج و زیارت فارس ادامه داد: این کاروانها به مانند سایر کاروانها هفت شب در عراق اقامت خواهند داشت که سه شب در نجف اشرف، سه شب در کربلای معلی، یک شب در کاظمین اقامت خواهد بود؛ زیارت سامرا و زیارت حرمین إمامین عسگریین نیز در برنامه سفر کاروانها وجود داشته و کلیه زائران از پوشش های امنیتی، بیمه ای و درمانی برخوردار هستند.

مدیر حج و زیارت استان فارس در ادامه از متقاضیان خواست مواظب افراد سودجو و غیرمجاز که از نیات پاک مردم سواستفاده می کنند باشند و صرفا" جهت ثبت نام در کاروان های عتبات عالیات با مراجعه به دفاتر و شرکت های زیارتی در سطح استان که اسامی آنها در سایت http://fars.haj.ir موجود میباشد یا ثبت نام در سایت http://atabatorg.haj.ir در این دوره نام نویسی کنند.