به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، در یک گفتگوی تلفنی در مورد مسئله سوریه گفتگو کردند.

دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص گفت: در این گفتگوی تلفنی مسائل مربوط به حل و فصل مسئله سوریه بررسی شد و دو رئیس جمهور، توجه ویژه ای به چارچوب توافقنامه تشکیل کمیته قانون اساسی، پس از نشست رهبران روسیه، ترکیه، آلمان و فرانسه در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۸ در استانبول کردند.

کرملین در بیانیه خود افزود که پوتین و ماکرون درمورد اتفاقات اخیر میان روسیه و اوکراین در تنگه کرچ نیز بحث و تبادل نظر کردند.

جزئیات بیشتری از این تماس تلفنی منتشر نشده است.