«دژآهنگ» رییس فنی حرفه ای قرچک و ورامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، « احمد دژآهنگ» ظهر چهارشنبه و با حضور تقی پور، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل فنی و حرفه‌ای استان تهران، به عنوان رییس فنی حرفه ای قرچک و ورامین معرفی شد.

پیش از این «مهدی مبشر» رییس اداره فنی و حرفه‌ای شهرستان‌های ورامین و قرچک بود.

دژآهنگ در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: باید با آموزش های فنی و حرفه ای نیروی کار مورد نیاز شهرک صنعتی قرچک و نیز صنایع ورامین را تامین کنیم.

وی یکی از عوامل بیکاری جوانان در جامعه را عدم برخورداری از حرفه و فن دانست و افزود: اقدامات فنی و حرفه ای می تواند به پویایی اقتصاد جامعه بیانجامد.