مراسم تودیع و معرفه رییس اتاق اصناف ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شیرکوند ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس اتاق اصناف شهرستان ورامین که با حضور خبرنگاران برگزار شد، اظهار داشت: در آخرین اجلاسی که در اتاق اصناف بود اعلام کردم هر رئیسی که بعد از من در اتاق اصناف حاضر شود، با او همکاری نزدیک خواهم داشت.

وی خاطر نشان کرد: رسانه و اصحاب رسانه نقش مهمی در افکار عمومی دارند و تمام تلاش خود را کردیم تا ارتباط نزدیک و مناسبی با اصحاب رسانه داشته باشیم.

رئیس سابق اتاق اصناف شهرستان ورامین بیان کرد: اینکه طی شش ماه گذشته اتاق اصناف ورامین روابط عمومی نداشت به دلیل رای تمام اعضا بوده است و نظر شخصی هیچ عضوی نبود.

وی تصریح کرد: ورامین سیاسی ترین شهرستان کل کشور است و این را در سال ۴۲ به چشم دیده ایم.

شیرکوند با بیان اینکه پست گرفتن در ورامین از پست گرفتن در شهر تهران سخت تر است، گفت: از همه ادارات می خواهیم که حتماً به مسئله روابط عمومی توجه ویژه داشته باشند زیرا باعث توانمند شدن آن اداره می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه تنها ۲ ماه از حضور بنده در اتاق اصناف حضور پیدا کرده بودم، توانستم ۳۱ رای برای مجمع اتاق اصناف ایران را کسب کنیم که این اقدام بسیار بزرگی بوده است.

رئیس سابق اتاق اصناف شهرستان ورامین با بیان اینکه اقدامات چشمگیری در مدت شش ماهه فعالیت اتاق صورت گرفته، تصریح کرد: تفاهم نامه ای با شهرداری ورامین امضا شد که ۲۰درصد از عوارضی که از واحد صنفی دریافت می کند را به اتاق اصناف پرداخت کند که طی ماه های گذشته صورت گرفته است.

وی بیان کرد: تمام تلاش خود را کردیم تا هزینه های اضافه اتاق اصناف را کم کرده و از همین هزینه توانستیم ساختمان حسینیه و اجلاس را بسازیم که طی روزهای آینده آماده بهره برداری خواهد بود.

شیرکوند خاطر نشان کرد: اتاق اصناف را با دلار ۴۲۰۰ تومان تحویل گرفتیم ولی این مبلغ به ۱۸هزار تومان نیز رسید ولی با تلاشی که صورت دادیم اجازه تعطیلی حتی یک واحد در ورامین را نیز نداده و مشکلات واحدهای صنفی را برطرف کردیم.

وی اظهار داشت: کمیسیون شکایات اتاق اصناف تشکیل شده است و به تمام شکایات عموم مردم رسیدگی می شود که این کار قبلاً در اداره صنعت، معدن و تجارت صورت می گرفت.

رئیس سابق اتاق اصناف شهرستان ورامین خاطر نشان کرد: هیئت اندیشه ورزی نیز در اتاق اصناف طی ماه های گذشته تشکیل شد تا بتوانیم از نظرات مختلف استفاده کنیم تا بهترین کار را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: همیشه مشکلات و درد کسبه ورامین را به گوش مسئولان مربوطه در سطوح گوناگون رسانده ام و به همین دلیل نیز امروز که پست خود را تحویل می دهم هیچ ناخوشنودی ندارم.

شیرکوند افزود: مصوبه نامگذاری بلوار شهدای اصناف از میدان پلیس تا سه راهی آبباریک نیز یکی دیگر از اقدامات شاخص اتاق اصناف طی ۶ ماه گذشته بوده است.

وی در پایان از دکتر نقوی نماینده مردم در مجلس، فرمانداران قبلی و فعلی، معاونان فرماندار، سپاه، ناجا، اداره صمت، اداره اطلاعات، ائمه جمعه و جماعات، کمیسیون نظارت و… برای همراهی و همدلی با اتاق اصناف شهرستان ورامین تشکر و قدردانی کرد.

سید عباس میری رئیس اتاق اصناف ورامین نیز در این مراسم بیان کرد: خبرنگاران باید آزادی بیان داشته باشند ولی این عزیزان باید این را در نظر داشته باشند که کار اجرایی بدون مشکل نمی شود و ایرادات را به صورت تذکر به ما اعلام کنند تا مشکلات را برطرف کنیم.

وی خاطر نشان کرد: آقای شیرکوند طی شش ماه گذشته زحمات بسیار زیادی کشیده اند و از این به بعد نیز از حضور ایشان استفاده بهینه خواهیم داشت.

رئیس اتاق اصناف شهرستان ورامین با بیان اینکه این جلسه به معنی دست یاری دراز کردن به سوی خبرنگاران است، گفت: خبرنگاران باید کاری کنند تا اتحاد بین اتحادیه ها و اتاق اصناف بیشتر شود.