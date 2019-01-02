به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی یزدان پرست ظهر چهارشنبه در گردهمایی فرهنگی و دینی صنعت آب و برق استان آذربایجان غربی به چهلمین سال پیروزی انقاب اسلامی اشاره کرد و افزود: امسال چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی است و دشمن در تلاش است تا انقلاب به چهلمین سال پیروزی خود نرسد.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی در بحث فرهنگی و دینی یکی از استانهای سرآمد کشور است، از کسب رتبه پنجم مجموعه وزارت نیرو خبر داد و گفت: آذربایجان غربی در بخش فرهنگی و دینی در بین ۳۱ استان کشور، رتبه پنجم کشوری را به خود اختصاص داده است.

یزدان پرست با بیان اینکه شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو جزو استانهای شایسته تقدیر در این زمینه است، افزود: این استان توانسته برنامه های ابلاغی وزارت نیرو را در زمینه فرهنگی و دینی به خوبی پیش ببرد.

مسئول امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو با بیان اینکه ستادی در آمریکا تشکیل شده است و بحث مالی و اعتبارات این ستاد نیز توسط اعراب منطقه خلیج فارس تامین می شود، تصریح کرد: این ستاد در تلاش است تا از طریق منافقان، اجازه ندهد انقلاب اسلامی به چهلمین سال پیروزی خود برسد ولی با تلاش مردم و مسئولان، تمام این توطئه ها خنثی شده و چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را جشن خواهیم گرفت.

یزدان پرست افزود: دشمنان انقلاب عقل سیاسی و بصیرت ندارند چرا که نمی دانند منافقان نزد هیچ یک از آحاد و مذاهب از جایگاه برخوردار نیستند.

مشاور وزیر نیرو و مسئول امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو به مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و کاهش میزان صادرات نفت، باید مقایل توطئه دشمن هوشیارانه عمل کنیم.

یزدان پرست با بیان اینکه تفکرات اسلامی در دنیا، به جایگاه مطلوبی رسیده است، ادامه داد: امروزه دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران با بحران اجتماعی، سیاسیو اقتصادی وارد دشمنی شده اند و تهاجم فرهنگی را در کنار مسائل دینی، اجتماعی و اقتصادی دنبال می کنند.

وی اظهارداشت: تبلیغ دین، اصلاح جامعه، استقامت در مقابل سختی ها، ایجاد وحدت، توجه به محرومان، احساس مسئولیت، الگو قرار گرفتن و اخلاق خوب و برخورد با ستمگر، وظیفه مبلغان دینی و فرهنگی است.

مشاور وزیر نیرو و مسئول امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو با بیان اینکه باید مراقب سرمایه ملی و مذهبی باشیم، اظهار داشت: زنده یاد حجت الاسلام غلامرضا حسنی، دژ مستحکمی بود که به عنوان ذخائر نظام از ایشان یاد می شود.

یزدان پرست خاطرنشان کرد: رسالت سنگین ما دعوت مردم به حق و فضائل اخلاقی و دور از ناهنجاری های اخلاقی است و در این میان باید مراقب سرمایه های ملی و مذهبی باشیم که مقام معظم رهبری یکی از بزرگترین سرمایه های ملی و مذهبی ایران اسلامی است.