۹ دی برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی پناهی بعد از ظهر امروز در همایش بصیرتی ۹ دی در مصلای نسیم شهر، که با حضور صدها نفر از نخبگان و بسیجیان خواهر برگزار شد، طی سخنانی گفت: مردم شریف و متدین ایران از صدر انقلاب تا به امروز با پرچم داری رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران از تمامی پیچ های بحران به سلامت عبور کردند هر وقت احساس کردند خطری انقلاب و نظام را تهدید می کند، آتش به اختیار عمل کردند و پشتیبانی از ولایت فقیه را در عمل به اثبات رساندند.

وی در ادامه تصریح کرد: در فتنه ۸۸ که عوامل فتنه یک سر از خارج و سر دیگر در داخل به وسیله افراد فریب خورده شکل گرفته بودند، مردم با حماسه ماندگاری در ۹ دی پاسخ محکمی به آن ها دادند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه شهرستان بهارستان اضافه کرد: پیام دیگر نه دی حضور مردم در دفاع از نظام و انقلاب بود، انقلاب اسلامی حاصل حدود ۲۰۰ سال مبارزات بزرگ مردان از جمله حضرت امام راحل(ره) بوده است و استکبار جهانی در طول ۴۰ سال از عمر انقلاب از ضربه و ترفندهای مختلف از جمله جنگ سخت ۸سال، جنگ نرم، تهاجم، نفوذ و غیره جهت سرنگونی انقلاب استفاده کرده اند که با هوشیاری مردم بزرگ ایران اسلامی با محوریت رهبر حکیم و فرزانه، نقشه ی دشمن عملی نمی شود.

وی در پایان گفت: در فتنه ۸۸ دو عامل باعث این بحران خطرناک شده بود، یکی دشمنان خارجی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و دیگری فریب خوردگان از جمله چندین نفر از نخبگان بی خرد و بی بصیر داخلی و عده ای مردم ناآگاه باعث شده بود.

وی گفت: نظام جمهوری اسلامی، هزینه زیادی صرف خسارت ها و اتفاق های این فتنه داد.